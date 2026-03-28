Правила въезда иностранцев в Кыргызстан меняют: новые сроки, визы и легализация

В Кыргызстане внесли изменения в правила пребывания иностранцев на территории страны

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление № 541 от 10 октября 2023 года, регулирующее порядок пребывания иностранцев на территории страны.

Согласно документу, уточнены нормы пребывания иностранцев, включая порядок получения разрешительных документов и условия въезда без визы. В частности, иностранцы, прибывшие в безвизовом режиме, получили право обращаться в уполномоченные органы для оформления документов на пребывание в установленном порядке.

Введены изменения и для отдельных категорий лиц. Этническим кыргызам и членам их семей предоставлена возможность легализовать свой статус при наличии подтверждающих документов — с правом однократного въезда в течение 30 рабочих дней.

Обновлены правила получения краткосрочных виз до семи дней — они могут оформляться в упрощенном порядке через международный аэропорт «Манас» или портал «Электронная виза» при наличии ходатайства лицензированных игорных заведений.

Отдельно прописаны условия пребывания граждан Китая, включая туристические группы, жителей специальных административных районов Макао и Гонконга. Для них установили конкретные сроки безвизового пребывания и ограничения на продление без оформления документов.

Документ вступает в силу через 10 дней.

