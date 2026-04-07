12:20
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Власть

В Баткене укрепляют рубежи: 260 таможенников вышли на границу

Сотрудники таможенных органов Кыргызстана приняли участие в работах по укреплению государственной границы. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По данным ведомства, 4 апреля 2026 года 260 сотрудников совместно с военнослужащими войсковой части № 2057 Пограничной службы провели монтаж ограждений на участке Оток в селе Самаркандек Баткенской области.

Отмечается, что инициатива участия в укреплении границы была выдвинута сотрудниками таможни «Баткен» и поддержана другими подразделениями. В работах участвовали представители таможен «Баткен», «Ош», «Джалал-Абад», а также ОАО «ГТИ».

В ведомстве подчеркнули, что такие совместные действия способствуют укреплению государственной границы, демонстрируют высокий уровень сплоченности и готовность сотрудников внести вклад в безопасность страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369235/
просмотров: 475
Версия для печати
Материалы по теме
Правила въезда иностранцев в Кыргызстан меняют: новые сроки, визы и легализация
Усиление контроля за перемещением товаров и авто обсудили таможенники стран ЕАЭС
Пресечена попытка незаконного перемещения КРС на кыргызско-таджикской границе
Пробки до 25 километров в прошлом: на КПП «Торугарт» ввели цифровую очередь
На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
Таможня раскрыла массовый подлог при ввозе авто из Китая в Кыргызстан
Пресечен незаконный перегон скота на кыргызско-таджикской границе
Пограничники Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана провели встречу
График временного закрытия КПП на границе Кыргызстана с Китаем изменился
На КПП «Ак-Жол» милиция организовала горячее питание для дальнобойщиков
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
KICB: 25&nbsp;лет надежности и&nbsp;новый этап развития в&nbsp;Оше KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
7 апреля, вторник
12:14
Комитет одобрил соглашение с АБР на поддержку КР в чрезвычайных ситуациях Комитет одобрил соглашение с АБР на поддержку КР в чрез...
12:10
У мэрии странное понятие о дизайн-коде Бишкека, считают горожане
12:09
В парламенте просят вернуть уроки французского языка в трех столичных школах
12:06
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
12:05
Кыргызстан доставил 129 тонн гуманитарной помощи в Иран