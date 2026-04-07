В Баткене укрепляют рубежи: 260 таможенников вышли на границу

Сотрудники таможенных органов Кыргызстана приняли участие в работах по укреплению государственной границы. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По данным ведомства, 4 апреля 2026 года 260 сотрудников совместно с военнослужащими войсковой части № 2057 Пограничной службы провели монтаж ограждений на участке Оток в селе Самаркандек Баткенской области.

Отмечается, что инициатива участия в укреплении границы была выдвинута сотрудниками таможни «Баткен» и поддержана другими подразделениями. В работах участвовали представители таможен «Баткен», «Ош», «Джалал-Абад», а также ОАО «ГТИ».

В ведомстве подчеркнули, что такие совместные действия способствуют укреплению государственной границы, демонстрируют высокий уровень сплоченности и готовность сотрудников внести вклад в безопасность страны.