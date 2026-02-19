15:21
ЦИК КР досрочно лишила мандата депутата Нурланбека Тургунбек уулу

ЦИК КР досрочно лишила мандата депутата Нурланбека Тургунбек уулу. Такое решение принято единогласно сегодня на заседании Центризбиркома.

Напомним, что сегодня экс-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу заявил о досрочном сложении полномочий депутата. Он участвовал в парламентских выборах, прошедших 30 ноября 2025 года, по многомандатному избирательному округу № 15. 

Он также прокомментировал распространявшиеся в последние дни сообщения о его якобы причастности к политическим интригам и «обращению 75».

«В священный месяц Рамазан и перед Богом заявляю открыто: я не имел никакого отношения ни к интригам, ни к сбору подписей под обращением семидесяти пяти аксакалов», — отметил он.

По словам Нурланбека Тургунбек уулу, письмо, вызвавшее общественный резонанс, было опубликовано в СМИ в то время, когда он находился с визитом в Турции, и о его появлении он узнал уже позже.

Экс-спикер сообщил, что в последнее время испытывал проблемы со здоровьем и проходил лечение. В связи с этим он принял решение отойти от политики, сосредоточиться на восстановлении здоровья и личных делах, досрочно сложив депутатский мандат.

Согласно количеству набранных голосов, следующим депутатом должен был стать Алишер Эрбаев, однако он был назначен директором Антитеррористического центра ГКНБ. Поэтому сейчас мандат могут выдать Джайлообаю Нышанову, который в списке идет следующим после Эрбаева. На прошедших выборах Нышанов получил 5 тысяч 865 голосов (8,69 процента).

 
