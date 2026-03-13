Пресечена попытка незаконного перемещения КРС на кыргызско-таджикской границе

Государственная пограничная служба Кыргызской Республики сообщает, что 12 марта на кыргызско-таджикском участке госграницы пресечена попытка незаконного перемещения крупного рогатого скота вне установленных пунктов пропуска.

В Баткенском районе, вблизи местности «Коргончо» села Кара-Бак, в непосредственной близости от линии госграницы, пограничный наряд при осуществлении служебной деятельности по охране границы выявил факт перегона трех голов крупного рогатого скота тремя неизвестными лицами.

В ходе оперативного реагирования пограничным нарядом скот был изъят, однако нарушители попытались скрыться. В результате преследования на территории местности Мазар задержан гражданин Кыргызстана С.У.К., 2010 года рождения. В настоящее время продолжаются разыскные мероприятия в отношении оставшихся двух нарушителей, взаимодействующие органы оповещены и подключены к поискам.

Задержанный гражданин и изъятый скот доставлены в подразделение Государственной пограничной службы для проведения служебного расследования и дальнейшего процессуального оформления в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

Государственная пограничная служба напоминает: нарушение пограничного режима и попытки незаконного перемещения животных и товаров через государственную границу влекут ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики.