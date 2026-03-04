Документооборот депутатов парламента переведен в электронный формат. Об этом заявил сегодня на заседании ЖК спикер Марлен Маматалиев.

По его словам, до сегодняшнего дня для обеспечения деятельности спикера и депутатов требовалось очень много бумаги.

Он показал на заседании стопки бумаг и призвал аппарат забрать все эти бумаги.

«В рамках цифровизации нашей работы принято решение перевести в электронный формат. Скоро на такой же формат перейдут и парламентские комитеты. Также внедряем искусственный интеллект, который поможет оптимизировать работу», — добавил Марлен Маматалиев.