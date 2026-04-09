Происшествия

На кыргызско-казахской границе задержана крупная партия неучтенного товара

На КПП «Ак-Тилек – автодорожный» пограничным нарядом выявлена крупная партия незаконного перемещения товаров через государственную границу. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

По ее данным, автомашина Volvo Truck под управлением гражданина Кыргызской Республики А.М.В, 1988 года рождения, следовавшая из Казахстана, прибыла в пункт пропуска с партией товаров народного потребления без соответствующих сопроводительных документов.

В ходе досмотра обнаружены хозяйственные товары, кабели, строительные инструменты, кондитерские изделия, кофе, обувь и вещи народного потребления.

Предварительная стоимость груза составляет более 18,5 миллиона сомов.

Водитель и груз переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/369754/
