У пересекающих границу россиян будут проверять телефоны

В России вступили в силу поправки к Закону «О государственной границе». Теперь у пересекающих границу граждан могут требовать предоставить электронные устройства для проверки. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Согласно изменениям, если человек подозревается в нарушении пограничного режима или перевозке запрещенных предметов, сотрудники имеют право потребовать телефон, планшет или ноутбук и ознакомиться с содержащейся в них информацией.

Отказ предоставить устройство для проверки будет считаться неповиновением законному требованию военнослужащего и может повлечь штраф в размере 7 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.
Материалы по теме
На кыргызско-казахской границе задержана крупная партия неучтенного товара
В Баткене укрепляют рубежи: 260 таможенников вышли на границу
Правила въезда иностранцев в Кыргызстан меняют: новые сроки, визы и легализация
Пресечена попытка незаконного перемещения КРС на кыргызско-таджикской границе
На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
Пресечен незаконный перегон скота на кыргызско-таджикской границе
Пограничники Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана провели встречу
График временного закрытия КПП на границе Кыргызстана с Китаем изменился
На КПП «Ак-Жол» милиция организовала горячее питание для дальнобойщиков
На кыргызско-казахстанской границе опять затор из фур
Популярные новости
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Из&nbsp;России после мартовских рейдов выдворят 6&nbsp;тысяч мигрантов Из России после мартовских рейдов выдворят 6 тысяч мигрантов
В&nbsp;Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу В Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу
Протоколы станут цифровыми, скидки за&nbsp;нарушение ПДД уберут Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут
Бизнес
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
17 апреля, пятница
23:37
Мировой рынок смартфонов упал на шесть процентов впервые с 2023 года Мировой рынок смартфонов упал на шесть процентов впервы...
23:18
У пересекающих границу россиян будут проверять телефоны
22:44
В бакинском порту застряли тысячи фур, везущих грузы в Центральную Азию
22:25
Сотрудничество с ЕБРР: Город Ош усиливает переход к зеленой экономике
22:00
Торага Жогорку Кенеша прибыл с официальным визитом в Германию