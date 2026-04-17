У пересекающих границу россиян будут проверять телефоны

В России вступили в силу поправки к Закону «О государственной границе». Теперь у пересекающих границу граждан могут требовать предоставить электронные устройства для проверки. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Согласно изменениям, если человек подозревается в нарушении пограничного режима или перевозке запрещенных предметов, сотрудники имеют право потребовать телефон, планшет или ноутбук и ознакомиться с содержащейся в них информацией.

Отказ предоставить устройство для проверки будет считаться неповиновением законному требованию военнослужащего и может повлечь штраф в размере 7 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.