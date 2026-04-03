Прогресс в гендерном равенстве в Кыргызстане отметили на Совете по правам женщин

Спикер парламента Марлен Маматалиев принял участие в первом заседании Совета по правам женщин, детей и гендерного равенства в обновленном составе. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, в мероприятии приняли участие депутаты, представители кабинета министров и международных организаций, а также специалисты, работающие в данной сфере.

Марлен Маматалиев отметил, что благодаря последовательной политике главы государства в сфере обеспечения равноправия и равных возможностей Кыргызстан достигает значительных результатов.

«По данным Межпарламентского союза, по итогам выборов 2025 года Кыргызстан признан страной, продемонстрировавшей наибольший прогресс в мире по увеличению представительства женщин в парламенте. В настоящее время в Жогорку Кенеше работают 31 наша коллега-женщина. Это не просто цифры. За ними стоят реальные изменения качества представительства», — сказал он.

Спикер отметил, что хорошо продуманные и реализованные квоты продолжают играть решающую роль в расширении представительства женщин в парламентах, что особенно наглядно продемонстрировали Кыргызстан и Эквадор.

Марлен Маматалиев остановился также на законодательных изменениях и решениях, направленных на повышение роли женщин в общественно-политической жизни. В частности, в качестве примера он обозначил установление требований по доведению доли женщин в кадровом резерве управленческих кадров не менее чем до 30 процентов, а также увеличению доли женщин на руководящих должностях в государственных органах до 30 процентов к 2030 году.

«В рамках государственной программы «Социальный контракт» только в марте в Таласской области 71 семья получила сертификаты на сумму 150 тысяч сомов для открытия собственного дела. Примечательно, что более 94 процентов участников программы составляют в основном женщины, проживающие в сельской местности. Это является реальной поддержкой женщин, совмещающих семейные обязанности с предпринимательской деятельностью», — добавил Марлен Маматалиев.

Заседание Совета продолжилось заслушиванием докладов по вопросам защиты прав женщин и детей, а также обеспечению гендерного равенства, по итогам которых участники озвучили различные предложения и мнения.