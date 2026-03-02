20:51
Власть

На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений

В Баткенской области прошел оперативный штаб по вопросам демаркации кыргызско-таджикской границы и противодействия контрабанде. Заседание прошло под руководством председателя Государственной пограничной службы Абдикарима Алимбаева и полпреда президента в регионе Айбека Шаменова.

полпредства
Фото полпредства

На совещании рассмотрен ход работ по инженерному укреплению рубежей. Руководителям всех профильных ведомств поручено обеспечить своевременное и качественное выполнение задач.

В 2025 году инженерное ограждение установлено почти на 150 километрах границы. На 2026-й
запланировано строительство 200 километров защитных линий:

  • 65 километров — по Баткенскому району;
  • 135 километров — по Лейлекскому.

Участники подчеркнули важность координации действий и строгого соблюдения сроков.

Отмечено усиление работы по выявлению незаконных перевозок. Дано поручение усилить контроль в высокорисковых зонах, пресекать попытки повреждения инженерных заграждений и обеспечить сохранность установленной инфраструктуры.

С учетом внешней обстановки, включая ситуацию в Афганистане и Пакистане, дан ряд дополнительных инструкций по обеспечению общественной безопасности и повышению готовности всех служб.
