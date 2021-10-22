Дело Азиза Батукаева. Что светит Алмазбеку Атамбаеву

Нашумевшее уголовное дело об освобождении вора в законе Азиза Батукаева будет пересмотрено. Но не первой инстанцией, а только Верховным судом. Такое решение принято на основе обращения Генеральной прокуратуры. Высшая инстанция отменила свое же постановление о направлении дела в Первомайский районный суд Бишкека, но будет рассматривать его сама.

24.kg разбиралось, чем это грозит Алмазбеку Атамбаеву и остальным фигурантам и почему именно сейчас решено пересмотреть это дело.

Все начать сначала

Уголовное дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева поступило в Первомайский районный суд Бишкека в октябре 2019 года. Судебные слушания длились восемь месяцев.

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Разбирательство велось в закрытом режиме из-за тома, где были протоколы очных ставок между бывшим президентом и другим обвиняемым — экс-вице-премьер-министром Шамилем Атахановым. На эти документы был наложен гриф «Секретно».

За все время главный фигурант дела Алмазбек Атамбаев всего один раз приезжал на заседание, затем он отказывался от участия в суде.

Восемь месяцев весь процесс, в том числе рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения, а также допросы обвиняемых, свидетелей проводились без участия бывшего президента.

Кто такой Азиз Батукаев?

Криминальный авторитет Азиз Батукаев этнический чеченец, он родился в Токмаке в 1966 году. Так называемым вором в законе он стал в 1993 году, его поддерживал влиятельный грузинский авторитет Датико Цихелашвили (Дато Ташкентский). До коронации Камчи Кольбаева (в 2006 году) Батукаев был единственным признанным вором в Кыргызстане.

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Банда, в которой он состоял, занималась рэкетом, убийствами, наркоторговлей.

В 1995 году Азиза Батукаева арестовали, обвинив в бандитизме, но суд не признал эту группировку бандой и квалифицировал действия подсудимых как вымогательство.

В 2004-м Батукаева осудили за незаконное хранение оружия и взрывчатки, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он получил четыре года тюрьмы и отбывал наказание в ИК-31 в селе Молдовановка.

В колонии Батукаев жил вместе с гражданской женой Евгенией Тарасовой, а также снохой Розой Межидовой.

Врагом Батукаева называют покойного кримавторитета Рыспека Акматбаева. Пик криминальных разборок между группировками пришелся на начало 2000-х.

В 2006 году за организацию бунта Азизу Батукаеву к неотбытому сроку добавили еще 16 лет и 8 месяцев. Позже ему прибавили еще два года за нарушение режима и перевели в СИЗО № 24 в Нарыне. Там он отбывал наказание до своего освобождения.

В апреле 2013-го Нарынский горсуд вынес решение отпустить кримавторитета досрочно, у него диагностировали рак крови. Азиз Батукаев вылетел на частном самолете из аэропорта «Манас» на историческую родину в город Грозный (Чечня).

Чиновники того времени все как один уверяли: Азиз Батукаев смертельно болен, ему не долго осталось жить. Однако по сей день кримавторитет жив и даже замечен в Греции на сходке воров в законе.

Мягкое наказание за тяжкое преступление

Расследование о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в 2019 году. Фигурантами проходят 20 бывших высокопоставленных чиновников, врачей, лаборантов, сотрудников ГСИН и спецпрокуратуры.

Большая часть из них пошли на сделку со следствием. 14 обвиняемых приговорили к штрафу.

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Экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, бывший министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев, начальник управления медико-санитарного обеспечения ГСИН Акылбек Асанов и врач ГСИН Фархад Атаходжаев приговорены к штрафу в 300 тысяч сомов.

Лаборант Ирина Цопова, онколог Эмиль Макимбетов, бывший заведующий отделом безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Марат Бекенов, сотрудник Минздрава Канатбек Бектемиров, экс-судья Жапар Эрматов и адвокат Али Касымов приговорены к штрафу в размере 260 тысяч сомов каждый.

Экс-генпрокурор Аида Салянова тоже проходит по делу обвиняемой. Ее заключили под стражу в СИЗО-1, где она просидела два месяца. После того как бывшая глава надзорного органа пошла на сделку со следствием, ее отпустили.

Почти завершив разбирательство, судья Жыпара Сабырова постановила передать материалы в Первомайский районный суд для объединения с основным уголовным делом.

Выйдя из СИЗО, Аида Салянова отказалась от заключенной сделки и вину свою не признала. Девять месяцев дело в отношении экс-генпрокурора рассматривалось в Свердловском районном суде Бишкека.

Несогласные

Соглашение о сотрудничестве не подписали бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев, бывший генпрокурор Индира Джолдубаева и глава Центра гематологии Абдухалим Раимжанов.

В итоге суд приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы.

Индиру Джолдубаеву приговорили к штрафу в 5 миллионов сомов. Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. Так как срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда.

Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.

Не согласившись с решением суда, обвиняемые обжаловали приговор в Бишкекском городском суде, но вторая инстанция оставила его в силе.

Не все фигуранты уголовного дела в полной мере признают свою вину. Они указывают на то, что им пришлось лишь подписать документы, поскольку было указание президента Алмазбека Атамбаева.

Вновь открывшиеся обстоятельства

В октябре Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с ходатайством о возобновлении дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева по вновь открывшимся обстоятельствам. По словам адвоката Замира Жоошева, в документе надзорный орган просил отменить постановление Верховного суда от 31 ноября 2020 года.

Ранее судебная коллегия Верховного суда установила нарушение прав Алмазбека Атамбаева. В частности, он должен был участвовать в прениях сторон и выступить с последним словом. Замир Жоошев

Алмазбек Атамбаев сам отказывался участвовать в судебных разбирательствах. Бывший президент то ссылался на болезнь, то на иные обстоятельства. Доставить его в зал суда силой конвой не имеет права.

Теперь Верховный суд вновь рассмотрит дело. Соответственно, приговоры Первомайского районного и Бишкекского городского судов оставлены в силе.

Казалось бы, при чем тут выборы

В октябре 2021-го Алмазбек Атамбаев в интервью одному из СМИ заявил, что хочет баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. Однако позже лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков написал, что бывший глава государства передумал и не будет участвовать в гонке.

Теперь первым в списке кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от «эсдэков» стал сын Алмазбека Атамбаева Кадыр.

Юристы предполагают, что власти специально возобновили дело по освобождению Азиза Батукаева в суде, чтобы не допустить бывшего главу государства к выборам.