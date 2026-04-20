Главу Red Petroleum выпустили из СИЗО. Суд изменил меру пресечения

Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения генеральному директору сети АЗС Red Petroleum Акылбеку Маматову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято 17 апреля по ходатайству следствия. Суд постановил освободить его из-под стражи и применить меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Маматов проходит по делу по статье 41-337 части 3 УК КР (соучастие в злоупотреблении должностным положением). Ранее, 15 апреля, он был водворен в СИЗО-1.

Отмечается, что Акылбек Маматов является сыном бывшего депутата Жогорку Кенеша V и VI созывов Абдимуктара Маматова.