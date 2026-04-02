Шаирбека Ташиева отправили в СИЗО до 16 мая по делу «Кыргызнефтегаза»

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении Шаирбека Ташиева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По решению суда, он заключен под стражу в СИЗО-1 до 16 мая.

Адвокат Жыргал Бабаев заявил, что его подзащитный не признает вину. По его словам, обвинение не было должным образом обосновано, в связи с чем защита намерена обжаловать решение суда.

Он также отметил, что Ташиев дал показания и ответил на все вопросы следствия. Жалоб на условия содержания на данный момент нет.

Шаирбек Ташиев, младший брат экс-главы ГКНБ, проходит фигурантом по делу о многомиллиардных хищениях в ОАО «Кыргызнефтегаз».

Расследование продолжается.