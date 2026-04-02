Происшествия
Сюжет: Дело «Кыргызнефтегаза»

Шаирбека Ташиева отправили в СИЗО до 16 мая по делу «Кыргызнефтегаза»

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении Шаирбека Ташиева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фото из интернета

По решению суда, он заключен под стражу в СИЗО-1 до 16 мая.

Адвокат Жыргал Бабаев заявил, что его подзащитный не признает вину. По его словам, обвинение не было должным образом обосновано, в связи с чем защита намерена обжаловать решение суда.

Он также отметил, что Ташиев дал показания и ответил на все вопросы следствия. Жалоб на условия содержания на данный момент нет.

Шаирбек Ташиев, младший брат экс-главы ГКНБ, проходит фигурантом по делу о многомиллиардных хищениях в ОАО «Кыргызнефтегаз».

Расследование продолжается.
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
