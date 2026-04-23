14 лет тюрьмы. Экс-главе Федерации кок-бору вынесли приговор

Чуйский областной суд 23 апреля вынес приговор бывшему президенту Федерации по кок-бору Кыргызстана Таласу Бегалиеву. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Читайте по теме За связи с ОПГ задержан экс-президент Федерации кок бору Талас Бегалиев

Он признан виновным по ряду тяжких статей Уголовного кодекса, включая вымогательство, участие в преступном сообществе, финансирование организованной группы и легализацию преступных доходов.

Суд приговорил Бегалиева к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он был взят под стражу прямо в зале суда.

Ранее, в мае 2025 года, Государственный комитет национальной безопасности сообщал о его задержании. По данным спецслужбы, он имел связи с криминальными структурами и являлся өкүл ата криминального авторитета Чынгыза Джумагулова по кличе Доо, убитого в 2022 году в СИЗО-1.

Следствие утверждало, что Бегалиев совместно с участниками организованной группы завладел земельными участками площадью около 2 гектаров в селе Кара-Жыгач Аламединского района. Стоимость земли оценивалась примерно в $2 миллиона. В дальнейшем участки были переоформлены на его родственников.

Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.