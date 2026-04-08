«Дело 75»: суд оставил политолога Бакыта Жумагулова под стражей до 10 июня

Первомайский районный суд Бишкека 6 апреля постановил оставить под стражей политолога Бакытбека Жумагулова до 10 июня. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

По имеющимся данным, Бакытбек Жумагулов водворен в СИЗО № 1 столицы.

Отмечается, что Бакытбек Жумагулов проходит в рамках так называемого дела 75, однако его имя ранее не фигурировало среди подписантов соответствующего обращения.

При этом причины задержания, а также предъявленные обвинения официально не раскрываются. В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, 11 февраля задержаны граждане, подозреваемые в организации массовых беспорядков. Среди них — Эмилбек Узакбаев, Курманбек Дыйканбаев и Бекболот Талгарбеков.

По данным пресс-службы МВД, в интернете и средствах массовой информации распространили новость о том, что «75 граждан направили обращение к главе государства Садыру Жапарову и торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу с просьбой немедленно инициировать новые президентские выборы в стране, подписанное учеными, бывшими премьер-министрами, экс-депутатами и общественными деятелями». Данное обращение стало одним из поводов для отставки экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.