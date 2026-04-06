В Баку создана Тюркская сеть судебно-экспертных учреждений

В городе Баку (Азербайджан) представители государств – членов Организации тюркских государств подписали меморандум о сотрудничестве в области судебной экспертизы и объявили о создании Тюркской сети судебно-экспертных учреждений (TFSN). Об этом сообщает пресс-служба Судебно-экспертной службы при Минюсте КР.
По ее данным, встреча объединила делегации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.
Кыргызскую Республику представил заместитель председателя Судебно-экспертной службы при МЮ КР Кубан Нурланов. В своем выступлении он презентовал структуру и ключевые направления работы ведомства, а также рассказал о текущих проектах и потенциале развития службы.
Подписанный меморандум стал практическим шагом по реализации договоренностей, достигнутых в рамках Астанинской декларации, принятой 9 сентября 2024 года на первом заседании министров юстиции стран ОТГ.
Созданная Тюркская сеть судебно-экспертных учреждений (TFSN) призвана:
• способствовать унификации экспертных методик;
• развивать совместные научные исследования;
• обеспечивать оперативный обмен информацией;
• укреплять профессиональные связи и программы обучения.
По оценке участников, формирование сети открывает новый этап многостороннего сотрудничества и позволит значительно повысить эффективность взаимодействия в судебно-экспертной сфере.