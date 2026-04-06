Общество

В Баку создана Тюркская сеть судебно-экспертных учреждений

В городе Баку (Азербайджан) представители государств – членов Организации тюркских государств подписали меморандум о сотрудничестве в области судебной экспертизы и объявили о создании Тюркской сети судебно-экспертных учреждений (TFSN). Об этом сообщает пресс-служба Судебно-экспертной службы при Минюсте КР.

По ее данным, встреча объединила делегации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

Кыргызскую Республику представил заместитель председателя Судебно-экспертной службы при МЮ КР Кубан Нурланов. В своем выступлении он презентовал структуру и ключевые направления работы ведомства, а также рассказал о текущих проектах и потенциале развития службы.

Участники заседания обсудили перспективы расширения сотрудничества, включая обмен опытом, внедрение современных методик исследований и развитие научного взаимодействия между профильными учреждениями.

Подписанный меморандум стал практическим шагом по реализации договоренностей, достигнутых в рамках Астанинской декларации, принятой 9 сентября 2024 года на первом заседании министров юстиции стран ОТГ.

Созданная Тюркская сеть судебно-экспертных учреждений (TFSN) призвана:

• способствовать унификации экспертных методик;
• развивать совместные научные исследования;
• обеспечивать оперативный обмен информацией;
• укреплять профессиональные связи и программы обучения.

По оценке участников, формирование сети открывает новый этап многостороннего сотрудничества и позволит значительно повысить эффективность взаимодействия в судебно-экспертной сфере.
Материалы по теме
Шаирбека Ташиева отправили в СИЗО до 16 мая по делу «Кыргызнефтегаза»
ВС КР: Внедрение онлайн-трансляций в судах должно идти поэтапно и взвешенно
Правосудие без конфликта: развитие медиации в Кыргызстане
Судей наказали: одного увольняют, другого — под уголовное дело
Экс-мэра Кара-Балты отпустили под домашний арест
Горсуд оставил в силе оправдательный приговор по делу Кемпир-Абада
Прокуратура просит суд оштрафовать блогера Орозбекова на 200 тысяч сомов
Дизайнера Эрниса Жээнтаева освободили в зале суда: ему назначили пробацию
Суд продлил арест Темирлану Султанбекову и другим фигурантам дела до 17 мая
Сборы госпошлины в судах Кыргызстана превысили 506 миллионов сомов в 2025 году
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В&nbsp;Баткене жители зарабатывают на&nbsp;клубнике 1,5 тысячи сомов за&nbsp;килограмм В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за&nbsp;вклад в&nbsp;проведение акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
В Русском драмтеатре пройдет благотворительный показ спектакля «Три сестры» В Русском драмтеатре пройдет благотворительный показ сп...
