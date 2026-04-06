В Баку создана Тюркская сеть судебно-экспертных учреждений

В городе Баку (Азербайджан) представители государств – членов Организации тюркских государств подписали меморандум о сотрудничестве в области судебной экспертизы и объявили о создании Тюркской сети судебно-экспертных учреждений (TFSN). Об этом сообщает пресс-служба Судебно-экспертной службы при Минюсте КР.

По ее данным, встреча объединила делегации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

Кыргызскую Республику представил заместитель председателя Судебно-экспертной службы при МЮ КР Кубан Нурланов. В своем выступлении он презентовал структуру и ключевые направления работы ведомства, а также рассказал о текущих проектах и потенциале развития службы.

Участники заседания обсудили перспективы расширения сотрудничества, включая обмен опытом, внедрение современных методик исследований и развитие научного взаимодействия между профильными учреждениями.

Подписанный меморандум стал практическим шагом по реализации договоренностей, достигнутых в рамках Астанинской декларации, принятой 9 сентября 2024 года на первом заседании министров юстиции стран ОТГ.

Созданная Тюркская сеть судебно-экспертных учреждений (TFSN) призвана:

• способствовать унификации экспертных методик;

• развивать совместные научные исследования;

• обеспечивать оперативный обмен информацией;

• укреплять профессиональные связи и программы обучения.

По оценке участников, формирование сети открывает новый этап многостороннего сотрудничества и позволит значительно повысить эффективность взаимодействия в судебно-экспертной сфере.