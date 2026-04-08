Общество

Усиливается работа по применению цифровых технологий в судебной системе

Судебной системой продолжаются мероприятия по цифровой трансформации, конечной целью которой является переход к полноценному электронному правосудию и укрепление доверия граждан к судебной власти. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Кыргызской Республики.

По ее данным, в Первомайском районном суде Бишкека наряду с онлайн-трансляцией по двум делам были организованы заседания в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Аналогичный формат был использован и в Ленинском районном суде. Использование ВКС позволило участникам процесса присутствовать на слушаниях удаленно, без необходимости личного посещения зала суда.

Напомним, что в процессуальное законодательство были внесены изменения, закрепляющие понятия «видеоконференцсвязь» и «онлайн-трансляция судебного заседания». Проведение судебного заседания в режиме ВКС открывает новые возможности для участников процесса. Это позволяет принимать участие в судебных слушаниях из любого места, где есть доступ к интернету, без необходимости личного прибытия в зал суда.

Для уголовных дел это особенно актуально: доставка обвиняемых из следственных изоляторов, участие свидетелей и экспертов — все это требует значительных временных и ресурсных затрат. Использование видеосвязи сокращает сроки рассмотрения дел, снижает транспортные и организационные издержки, делая процесс более доступным и экономичным. Для участников процесса это означает удобство и безопасность, для государства — оптимизацию расходов, а для общества — повышение эффективности судопроизводства.

Понимая необходимость и актуальность внедрения цифровых технологий в систему судопроизводства, судебной системой проводятся мероприятия по обеспечению доступности правосудия, повышения открытости судебной системы и упрощения процедур за счет перехода большей части коммуникаций в цифровую среду, несмотря на отсутствие собственной устойчивой структуры по разработке и сопровождению цифровых продуктов, а также техническому обслуживанию имеющихся систем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369502/
Материалы по теме
«Дело 75»: суд оставил политолога Бакыта Жумагулова под стражей до 10 июня
В Баку создана Тюркская сеть судебно-экспертных учреждений
Шаирбека Ташиева отправили в СИЗО до 16 мая по делу «Кыргызнефтегаза»
ВС КР: Внедрение онлайн-трансляций в судах должно идти поэтапно и взвешенно
В КР разрешено получать билет через электронную систему на два вида рыбы
Правосудие без конфликта: развитие медиации в Кыргызстане
Судей наказали: одного увольняют, другого — под уголовное дело
Прием в первый класс — 2026. Как это сделать и что важно знать родителям
Экс-мэра Кара-Балты отпустили под домашний арест
Горсуд оставил в силе оправдательный приговор по делу Кемпир-Абада
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Бизнес
Воздух в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;покупка квартиры: что важно при выборе жилья в&nbsp;2026 году Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
Сети магазинов O!Store 10&nbsp;лет: большой юбилей и&nbsp;10&nbsp;крутых подарков Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков
&laquo;Капитал Банк&raquo;: быстрые, удобные и&nbsp;выгодные переводы на&nbsp;карты российских банков «Капитал Банк»: быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
Безлимит на&nbsp;WhatsApp и&nbsp;Telegram в&nbsp;роуминге&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;одной услуге Beeline Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
