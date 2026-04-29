Общество

Суды переходят на СМС: участников процессов будут уведомлять онлайн

В Кыргызстане запустили электронные уведомления — теперь повестки приходят на телефон и почту и имеют юридическую силу. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

В судах первой инстанции в пилотном режиме внедрили систему электронных уведомлений через автоматизированную систему «Суд». Приказ подписал председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев.

Теперь участники судебных процессов получают информацию о дате, времени и месте заседания в виде СМС-сообщений и писем на электронную почту.

Такие уведомления приравниваются к официальным — человек считается извещенным с момента доставки сообщения.

Для подключения сервиса при личном обращении необходимо указать актуальные контакты в канцелярии суда. При дистанционной подаче данных их берут из заявления и дополнительно подтверждают.

В сообщениях указываются только основные данные — название суда, номер кабинета, дата и время заседания. Уведомления поступают с домена sot.kg и не содержат ссылок.

Система предусматривает автоматическое напоминание накануне заседания.

Ожидается, что внедрение цифровых уведомлений ускорит судебные процессы, снизит расходы и повысит прозрачность работы судов.
