ВС КР: Внедрение онлайн-трансляций в судах должно идти поэтапно и взвешенно

Внедрение онлайн-трансляций в судах должно идти поэтапно и взвешенно. Об этом заявлено сегодня на пресс-брифинге, посвященном внедрению современных технологий в деятельность судов, сообщает пресс-служба Верховного суда.

По ее данным, основной целью мероприятия стала демонстрация практических результатов цифровой трансформации, направленной на обеспечение прозрачности и доступности правосудия для населения.

Открывая встречу, заместитель председателя ВС КР Нурлан Мусаев подчеркнул значимость формирования законодательного фундамента для технологических перемен.



«В Кыргызской Республике проводится масштабная работа по цифровой трансформации судебной системы. Цель этой работы — создание современной, технологически оснащенной и устойчивой к коррупционным рискам системы правосудия. Реализация указанных мероприятий, помимо надлежащего технического, программного и кадрового обеспечения, требует создания прочной правовой базы. В этой связи в 2025 году в ряд действующих процессуальных кодексов внесены соответствующие изменения. Данные поправки не только закрепили цифровые понятия в правовом поле, но и наделили стороны правом участия в судебных разбирательствах в режиме видео-конференц-связи. Кроме того, законодательно закреплена возможность трансляции судебных заседаний в прямом эфире посредством телевидения, радио и (или) интернета (онлайн-трансляция), а также установлена норма об обязательном применении средств аудио- и видеофиксации в ходе судебных процессов», — сказал он. В ходе брифинга внимание участников акцентировано на онлайн-трансляции судебных заседаний. «Онлайн-трансляция судебных заседаний сегодня имеет практическое значение для судебной системы. Она помогает обеспечивать открытость правосудия и делает судебную деятельность более понятной для общества. При этом важно сразу отметить: онлайн-трансляция проводится не по каждому делу автоматически. Закон предусматривает такую возможность в процессуальном законодательстве, но решение в каждом случае принимает судья. Судья должен учитывать характер дела, соблюдение прав участников процесса, требования закона о неразглашении охраняемой тайны, а также то, рассматривается ли дело на открытом или закрытом судебном заседании. В отдельных случаях участники процесса могут возражать против трансляции, а иногда сам характер дела требует особой осторожности в вопросах публичности. Иными словами, трансляция допустима тогда, когда она не нарушает закон и права участников процесса.

Поэтому внедрение онлайн-трансляций должно идти поэтапно и взвешенно. Здесь важны не только технические возможности, но и строгий учет требований закона. Онлайн-трансляции не следует воспринимать как элемент публичного зрелища. Их задача иная — показать, что правосудие осуществляется открыто, в рамках закона, с соблюдением процессуальных правил и принципа равенства сторон», — отметила судья Верховного суда Инара Гилязетдинова. В рамках презентации заместитель руководителя аппарата Аман Джумалиев представил статистические данные: за последний месяц из 67 запланированных трансляций фактически проведено 27. Остальные 40 не состоялись в прямом эфире по объективным процессуальным причинам, включая возражения сторон.

«Теперь граждане, обращающиеся в суды, могут выразить свое мнение о ходе судебных процессов, профессионализме судей и обоснованности принятых решений путем сканирования QR-кода на информационных стендах. Данный механизм обратной связи с населением направлен на повышение прозрачности деятельности судебной системы. Кроме того, граждане получили возможность оплачивать государственную пошлину в любое удобное время через смартфон, без необходимости личного посещения суда или банка. Также на официальном портале Верховного суда sot.kg доступен онлайн-калькулятор, позволяющий самостоятельно рассчитать сумму пошлины в зависимости от категории поданного заявления», — сказал Аман Джумалиев.

Участники брифинга сошлись во мнении, что на текущем этапе судебная система сталкивается с большими проблемами в реализации всех направлений цифровизации ввиду отсутствия собственной устойчивой структуры по разработке и сопровождению цифровых продуктов, не говоря уже о техническом обслуживании имеющихся систем.