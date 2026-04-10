В Кыргызстане изменили порядок восстановления дееспособности через суд

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Гражданский кодекс и Гражданский процессуальный кодекс.

Документ расширяет права граждан, признанных недееспособными. В частности, теперь они смогут самостоятельно или через представителя обращаться в суд с заявлением о восстановлении дееспособности.

Также суд получил право привлекать таких граждан к участию в судебных разбирательствах.

Изменения уточняют порядок совершения сделок: от имени недееспособного гражданина их, как и прежде, совершает опекун, однако закреплены исключения — в отдельных случаях человек сможет действовать самостоятельно.

Кроме того, в кодексе конкретизировано, что сделки, совершенные недееспособным лицом вследствие психического расстройства, являются ничтожными, за исключением предусмотренных законом случаев.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования. Кабинету министров поручено в течение шести месяцев привести нормативные акты в соответствие с новыми нормами.