Выборы-2021. На кого опираются партии в надежде попасть в Жогорку Кенеш

18 октября истекает срок подачи документов от партий и кандидатов-самовыдвиженцев, намеревающихся участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша. 28 октября станет известно, чьи фамилии будут включены в бюллетень.

Политические организации проводят съезды и формируют списки. Съезды состоялись у коалиции «Эгемен», куда входят «Ата Мекен», «Реформа» и «Туран», «Ата Журт Кыргызстана», «Азаттыка», «Ынтымака». Выдвинули кандидатов тандем «Бутун Кыргызстана» и Партии коммунистов Кыргызстана. Определились со списком в объединении «Честь и порядок», которое образовали «Ар-Намыс», «Улуттар биримдиги», НДПК, руководители ОО «Народный контроль», «Мекен сакчысы», «Козомол» и движения «Соотечественники».

В каждом списке есть действующие и бывшие нардепы и экс-чиновники.

Но новые правила превратили выборы в политическую рулетку, поэтому не исключено, что многие возглавляющие списки могут оказаться за бортом.

Дай пять!

Партии обозначили позицию, которой намерены придерживаться. Сформировались оппозиционный блок, и политорганизации, лояльные к власти.

Эксперты скептически оценили предвыборную риторику. Они отмечают, что альтернативного видения не предложено.

Что же касается кандидатов, то оппозиция и провластные партии не заморачивались и просто перетасовали имеющуюся колоду. Новичков как обычно отодвинули в конец. Места в топ-5 достались матерым.

Так, от коалиции «Ата Мекен» — «Реформа» — «Туран» идут Омурбек Текебаев, Клара Сооронкулова, бывший глава Минсельхоза Тилек Токтогазиев, журналист-расследователь Али Токтакунов и действующий депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко.

Как считают аналитики, политический капитал из всех представленных имеет только Омурбек Текебаев. Что касается Натальи Никитенко, то она ассоциируется исключительно с «Ата Мекеном» и без связки с партией вряд ли сможет набрать голоса. Клара Сооронкулова, Тилек Токтогазиев и Али Токтакунов оценивают как медийных персон, популярных среди активных пользователей соцсетей. Но в Facebook, Twitter и Instagram выборы не выигрывают.

В октябре 2020 года ни «Реформе», ни «Ата Мекену» не удалось набрать даже 5 процентов голосов избирателей. Партия Клары Сооронкуловой проиграла местные выборы в апреле и повторные в июле. Социалисты же и вовсе не участвовали в них.

Тандем позиционирует себя как оппозиционный официальному курсу.

Политолог Игорь Шестаков считает, что избиратели устали от постоянной критики без конкретных предложений.

Союз «Бутун Кыргызстана» и Партии коммунистов Кыргызстана тоже объявил о своей оппозиционности. На съезде огласили список. В него, помимо Адахана Мадумарова, вошли Исхак Масалиев, акыйкатчи Токон Мамытов, бывший глава Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев, директор Театра юного зрителя Темирлан Сманбеков и активистка Орозайым Нарматова.

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Последнюю хотели привлечь к ответственности за критику президента. Но планы МВД в последний момент изменились, и вместо камеры девушка улетела в Москву, где уже несколько лет живет и работает.

От этого союза планируют баллотироваться также депутаты Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев (фракция «Ата Мекен») и Аккулу Бердиев (фракция «Бир Бол»).

В отличие от «Ата Мекена» и «Реформы», в октябре 2020-го партия «Бутун Кыргызстан» избирательный порог 7 процентов преодолела. Это свидетельствует о том, что у нее есть свой стабильный электорат. Но захочет ли Старая площадь видеть строптивого политика Мадумарова и его команду в Жогорку Кенеше, вопрос открытый.

Если бы Адахан Мадумаров выдвинулся по одномандатному округу, шансов стать депутатом у него было бы больше. Игорь Шестаков

Такое же мнение высказывается в отношении экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова. Судя по тому, что его, а также Исмаила Исакова и Алтынбека Сулайманова вызывали недавно на допрос в рамках уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, договориться с главой государства и его окружением не получилось.

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На этих выборах Ахматбек Келдибеков идет под флагом партии «Азаттык». В прошлом году баллотировался от «Мекеним Кыргызстана», активно поддерживал осужденного за коррупцию экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Недавно попал в объективы камер на свадьбе сына экс-мэра Оша Таалайбека Сарыбашова.

В топ-5 «Азаттыка» вошли также Жылдызкан Джолдошева, Исмаил Исаков, Медеткан Шеримкулов и Бактыбек Калмаматов. Партия называет себя оппозиционной.

Жылдызкан Джолдошева в октябре-2020 активно выступала за Садыра Жапарова. Она поддерживала его и тогда, когда тот находился в заключении. Но в ближний круг так и не попала.

Активным оппонентом власти себя называет и бывший социалист Бактыбек Калмаматов. В январе он баллотировался в президенты и запомнился лишь своей ремаркой про «обезьян, которые выбежали из леса и захватили власть».

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В качестве не согласных с официальной властью выступит еще одно объединение — «Альянс». В него вошли лидер «Бир Бола» Алтынбек Сулайманов, республиканец Мирлан Жеенчороев и нардеп Жанар Акаев. Эксперты указывают на то, что реальные финансы и электорат есть только у Алтынбека Сулайманова. Но он выдвинулся как одномандатник по Ноокатскому избирательному округу Джалал-Абадской области и свои деньги потратит на собственную раскрутку.

Из-за такой привычной раздробленности, несогласованности и слабых кандидатов называющие себя оппозицией могут проиграть.

Политолог Эмиль Джураев полагает, что никаких уроков из прошлогодней кампании оппонирующий властям блок для себя не вынес. Чтобы получить мандаты, нужно было мобилизовать все ресурсы, а не раскладывать яйца по разным корзинам.

А мы чем хуже?

Ничем креативным не удивили и лояльные к власти партии. День открытых дверей в «Ынтымаке» во главе с Марленом Маматалиевым. К ней присоединились «Чон Казат» и «Келечек». Влиться также намерены партии «Бирге» и «Эл учун».

По списку «Ынтымака» на выборы идут торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов и экс-министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов.

Дружественной Старой площади эксперты называют и союз под названием «Честь и порядок».

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Феликс Кулов заявил журналистам, что председателем созданного объединения избрали его, но в парламент он баллотироваться не будет.

Что касается председателя «Улуттар биримдиги» экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова, то он понимает — региональной партии без поддержки центра не обойтись. Но успеет ли договориться? В апреле и июле на местных и повторных выборах он вступил в открытую конфронтацию с «Ата Журт Кыргызстаном» и «Ишенимом». Это проекты власти, как бы ни пытались убедить в обратном на Старой площади. Первый патронирует председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, второй — друг президента Арзыбек Бурканов.

Кстати, «Ата Журт Кыргызстан» засватала «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева. Последний идет в списке под номером 2. За ним следом покинувший пост советника Садыра Жапарова Равшан Сабиров, бывший заместитель директора Центра судебного представительства правительства Джамиля Исаева и экс-мэр Оша Таалайбек Сарыбашов.

«Ишеним», «Социал-демократы» и «Кыргызстан» Каната Исаева союзы не создают. У последнего, как сообщили источники, не получилось договориться с Адаханом Мадумаровым. Бывшие спикеры не сошлись по ключевым позициям в списке кандидатов. Канат Исаев идет на выборы как одномандатник.

Это только начало

В том, что эти выборы завершатся скандалами и митингами не согласных с их итогами, не сомневается никто. В Кыргызстане не умеют проигрывать достойно. А в честность победы конкурентов не верят.

С начала кампании внутри политической элиты бродят слухи о готовящихся волнениях. Правда, в президентской администрации их называют не более чем мифами, рожденными в беспокойных умах оставшихся не удел бывших.

Несмотря на урезанные полномочия и сокращенную численность, ЖК останется влиятельным политическим институтом. На что готовы кандидаты и партии, чтобы заполучить места в парламенте, увидим 28 ноября.