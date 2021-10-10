Партия «Ата Журт — Кыргызстан» сегодня провела предвыборный съезд и определила предвыборный список своих кандидатов. Стала известна первая пятерка кандидатов.

Под номером один в Жогорку Кенеш от этой политорганизации баллотируется ее лидер Айбек Маткеримов. На втором месте в списке руководитель партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Советник президента Садыра Жапарова Равшан Сабиров идет под номером три, за ним — бывший заместитель директора Центра судебного представительства правительства Джамиля Исаева. Замыкает первую пятерку списка экс-мэр Оша Таалайбек Сарыбашов.

Партию «Ата Журт — Кыргызстан» связывают с именем главы ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Однако он сам отрицает свою причастность к ее созданию.

Согласно реестру Министерства юстиции, руководителем партии является Айбек Маткеримов. На парламентских выборах в 2020 году он баллотировался от партии «Мекенчил», которую создали Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров. Ранее оба являлись руководителями партии «Ата Журт». В 2016 году Айбек Маткеримов был депутатом местного кенеша села Барпы от партии «Ата Журт».