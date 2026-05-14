Кыргызстанцы готовят фан-встречи на чемпионате мира по футболу в США

КФС совместно с посольством КР в США запускает инициативу «Кыргызстанцы на чемпионате мира» в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2026.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Фото из интернета

Как сообщили в КФС, цель проекта — объединить кыргызстанских болельщиков и диаспору, продвигать Кыргызстан на международной арене и укреплять кыргызско-американские гуманитарные связи.

В рамках кампании планируется организация встреч болельщиков в городах проведения матчей, координация фан-сообществ, запуск информационной и консультационной горячей линии, а также проведение культурных и общественных мероприятий.

Особое внимание уделят матчам с участием сборной Узбекистана. На 23 июня в Хьюстоне и 27 июня в Атланте уже запланированы встречи болельщиков, акции с национальной символикой Кыргызстана, а также фото- и видеосопровождение мероприятий.

Напомним, чемпионат мира FIFA 2026 впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Также впервые в истории в финальной стадии турнира сыграют не 32, а 48 сборных.

Матчи состоятся в 16 городах. Финал чемпионата пройдет 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Йорке/Нью-Джерси.