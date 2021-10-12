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Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». Алмазбек Баатырбеков исчез: где он, не знает даже адвокат

В Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное разбирательство в отношении экс-депутата парламента Алмазбека Баатырбекова, обвиняемого в коррупции по делу «Кумтора».

Однако до начала процесса адвокат обвиняемого сообщил, что не знает, где находится Алмазбек Баатырбеков. «Вчера разговаривали с ним, виделись. Сейчас звоню — не поднимает трубку. Его друзья говорят, что он вышел сегодня с утра и не знают тоже, где Баатырбеков может быть», — отметила сторона защиты.

Судья потребовала от адвоката предоставить доказательства уважительной причины отсутствия подсудимого.

«На первом заседании его не было, на втором не было вас, на третьем снова нет обвиняемого. Дата и время слушаний были известны, ваше прошлое отсутствие будет считаться неуважением к суду. Попросите также вашего подзащитного предоставить доказательства уважительности его отсутствия к следующему процессу», — обратился суд к адвокату.

Следующие заседание перенесли на 11 ноября.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Обвиняемыми проходили бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов, последнему уже вынесен вердикт — он приговорен к штрафу. Еще один фигурант дела экс-премьер-министр Омурбек Бабанов отпущен из-под стражи. Также изменена мера пресечения Таланту Узакбаеву, Алмазбеку Баатырбекову.

Под стражей содержатся бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».
Ссылка: https://24.kg/vlast/210032/
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