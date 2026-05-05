10:39
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

После угроз Владимир Зеленский тоже заявил, что вводит режим перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. По его словам, украинская сторона не получала никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

«Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем «празднование» какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь на 6 мая», — сказал он и добавил, что Киев будет действовать зеркально, начиная с указанного момента.

Ранее Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве: «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде».

Сообщалось, что Россия объявила одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы.

В сообщении Минобороны РФ указано, что по «решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне».
Ссылка: https://24.kg/vlast/372894/
просмотров: 535
Версия для печати
Материалы по теме
Россия объявила одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы
Конец войны? Конфликт с Ираном завершен, уведомил Белый дом Конгресс США — СМИ
Трамп и Путин провели очередной телефонный разговор: что обсуждали
Падение рейтинга президента России Владимира Путина продолжается
Атака на Иран. Три страны Евросоюза официально выступили против Израиля
Прекращение войны на Ближнем Востоке. Переговоры США и Ирана зашли в тупик
Ситуация вокруг Украины. Путин объявил пасхальное перемирие до 12 апреля
Кыргызстан приветствует достижение соглашения о перемирии на Ближнем Востоке
Атака на Иран. Тегеран и Вашингтон согласовали двухнедельное перемирие
Диалог России и США по урегулированию в Украине идет «почти каждый день» — Трамп
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;27&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; 1&nbsp;мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 27 апреля — 1 мая
Селевой удар по&nbsp;югу. Адылбек Касымалиев требует срочных действий от&nbsp;силовиков Селевой удар по югу. Адылбек Касымалиев требует срочных действий от силовиков
Мораторий на&nbsp;повышение тарифов на&nbsp;платные образовательные услуги ввел президент Мораторий на повышение тарифов на платные образовательные услуги ввел президент
Бывший глава МИД КР&nbsp;раскритиковал заявление президента Израиля о&nbsp;санкциях Бывший глава МИД КР раскритиковал заявление президента Израиля о санкциях
Бизнес
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; 9&nbsp;мая состоится праздничный концерт В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17&nbsp;среди гостей концертов Kyrgyz Tour MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
5 мая, вторник
10:30
Омурбек Текебаев поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции Омурбек Текебаев поздравил кыргызстанцев с Днем Констит...
10:29
Двое мужчин пытались продать крупную партию наркотиков в Чуйской области
10:16
В Бишкеке акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая
10:14
В США вблизи Белого дома произошла стрельба, один человек ранен
10:00
Конституция независимости. Как менялся Основной закон Кыргызстана