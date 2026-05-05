После угроз Владимир Зеленский тоже заявил, что вводит режим перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. По его словам, украинская сторона не получала никакого официального обращения по поводу условий прекращения боевых действий.

«Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем «празднование» какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь на 6 мая», — сказал он и добавил, что Киев будет действовать зеркально, начиная с указанного момента.

Ранее Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве: «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде».

Сообщалось, что Россия объявила одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы.

В сообщении Минобороны РФ указано, что по «решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне».