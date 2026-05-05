10:59
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Происшествия

В США вблизи Белого дома произошла стрельба, один человек ранен

В Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба, один человек ранен. Об этом сообщила Секретная служба США (она занимается охраной первых лиц государства).

СМИ
Фото СМИ. В США вблизи Белого дома произошла стрельба, один человек ранен

По ее данным, инцидент случился на пересечении 15-й улицы и Проспекта Независимости в центре столицы. Уточняется, что произошло столкновение между вооруженным человеком и полицейским. Агент Секретной службы открыл огонь, в результате чего подозреваемый был ранен. Среди сотрудников полиции и персонала Белого дома пострадавших нет.

Журналистов, находившихся на Северной лужайке, эвакуировали в зал для брифингов, сообщает The Washington Post. Кроме того, из-за стрельбы выступление президента США Дональда Трампа перед владельцами малого бизнеса в Восточном зале началось с задержкой в 45 минут.

Полиция Вашингтона совместно с федеральными агентами проводит расследование. Дороги в районе монумента в столице закрыты.

Напомним, это не первый инцидент со стрельбой. Ранее во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовали американский лидер, первая леди и ряд высокопоставленных членов администрации, в отеле Washington Hilton началась стрельба. Всех присутствующих Секретная служба эвакуировала, стрелка задержали.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/372899/
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Стрельба на ужине с участием Трампа: президент США опубликовал фото стрелка
ЧП в Вашингтоне: на ужине Дональда Трампа с журналистами прозвучали выстрелы
В Турции ученик устроил стрельбу в школе, погибли четыре человека
В Беверли-Хиллз обстреляли особняк Рианны, когда певица находилась дома
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу: есть погибшие
Кыргызстанец Имандос Бектенов завоевал серебро на чемпионате Азии по стрельбе
Антимиграционный рейд. В Миннеаполисе вспыхнули протесты после убийства женщины
Дональд Трамп подарил президенту Южной Кореи золотой ключ от Белого дома
При стрельбе в Брауновском университете США погиб студент из Узбекистана
При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека
Популярные новости
Трубы не&nbsp;выдержали проверку: в&nbsp;Бишкеке выявили прорывы на&nbsp;теплосетях Трубы не выдержали проверку: в Бишкеке выявили прорывы на теплосетях
Обещала открыть ресторан. В&nbsp;Бишкеке задержана подозреваемая в&nbsp;мошенничестве Обещала открыть ресторан. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве
После дождя Бишкек затопило, жители пробираются по&nbsp;воде После дождя Бишкек затопило, жители пробираются по воде
На&nbsp;автошоу в&nbsp;Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан На автошоу в Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан
Бизнес
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; 9&nbsp;мая состоится праздничный концерт В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17&nbsp;среди гостей концертов Kyrgyz Tour MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
5 мая, вторник
10:51
Открытый люк в Бишкеке: мэрия прокомментировала жалобу горожанина Открытый люк в Бишкеке: мэрия прокомментировала жалобу...
10:30
Омурбек Текебаев поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции
10:29
Двое мужчин пытались продать крупную партию наркотиков в Чуйской области
10:16
В Бишкеке акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая
10:14
В США вблизи Белого дома произошла стрельба, один человек ранен