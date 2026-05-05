В США вблизи Белого дома произошла стрельба, один человек ранен

В Вашингтоне вблизи Белого дома произошла стрельба, один человек ранен. Об этом сообщила Секретная служба США (она занимается охраной первых лиц государства).

По ее данным, инцидент случился на пересечении 15-й улицы и Проспекта Независимости в центре столицы. Уточняется, что произошло столкновение между вооруженным человеком и полицейским. Агент Секретной службы открыл огонь, в результате чего подозреваемый был ранен. Среди сотрудников полиции и персонала Белого дома пострадавших нет.

Журналистов, находившихся на Северной лужайке, эвакуировали в зал для брифингов, сообщает The Washington Post. Кроме того, из-за стрельбы выступление президента США Дональда Трампа перед владельцами малого бизнеса в Восточном зале началось с задержкой в 45 минут.

Полиция Вашингтона совместно с федеральными агентами проводит расследование. Дороги в районе монумента в столице закрыты.

Напомним, это не первый инцидент со стрельбой. Ранее во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовали американский лидер, первая леди и ряд высокопоставленных членов администрации, в отеле Washington Hilton началась стрельба. Всех присутствующих Секретная служба эвакуировала, стрелка задержали.



