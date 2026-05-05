Происшествия

Двое мужчин пытались продать крупную партию наркотиков в Чуйской области

Пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков афганского происхождения в крупном размере. Об этом сообщает СБНОН МВД КР.

По ее данным, задержаны граждане К.А.А., 1986 года рождения, и А.Э.К., 1984 года рождения, занимающиеся распространением наркотиков в Чуйской области.

При задержании К.А.А. пытался скрыться, повредив служебный автомобиль. У подозреваемых изъяли крупную партию наркотиков, приготовленных для продажи.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Назначены судебно-химические экспертизы изъятых наркотиков.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению других граждан, причастных к этой преступной группе.
