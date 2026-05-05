Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

В нефтяном порту ОАЭ после атаки иранского БПЛА вспыхнул пожар: есть раненые

В нефтепромышленной зоне порта ОАЭ начался пожар после удара беспилотника. Возгорание началось после удара иранского беспилотника, указывает Tasnim.

Фото СМИ.

Порт Фуджейра находится на восточном побережье ОАЭ, примерно в 70 морских милях от Ормузского пролива. Через него страна может экспортировать нефть в обход морского коридора, который сейчас заблокирован. ОАЭ утверждают, что Иран атаковал их нефтяные объекты в ответ на действия США.

По данным Aja News, при ударе беспилотника ранения получили три гражданина Индии. Их госпитализировали, состояние оценивают как средней тяжести.

Кроме того, Минобороны ОАЭ отчиталось о трех сбитых крылатых ракетах, летевших со стороны Ирана.

ОАЭ перехватили три иранские ракеты. Ракеты были перехвачены над территориальными водами Эмиратов, четвертая упала в море.

Армия Ирана вечером 4 мая объявила, что запустит ракеты и дроны в качестве предупреждения для американских военных кораблей, которые попытались войти в Ормузский пролив.

Накануне США объявили, что будут сопровождать суда, застрявшие в Ормузском проливе. В Иране ответили, что любое вмешательство США в пролив будет расценено как нарушение режима прекращения огня.

В 2025 году порт Фуджейра экспортировал более 1,7 миллиона баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки, писал Reuters со ссылкой на данные Kpler.

Напомним, ранее ОАЭ заявили, что выходят из состава ОПЕК.
