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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Возле Бишкекского горсуда митингуют сторонники Темира Сариева

В Бишкеке возле здания городского суда сегодня вновь митингуют сторонники экс-премьер-министра Темира Сариева.

Ранее его решением суда оставили в СИЗО ГКНБ до 30 ноября. Однако судебное заседание, по мнению защиты, прошло с грубыми нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. Сегодня судебная коллегия рассматривает апелляционную жалобу защиты Темира Сариева.

24.kg
Фото 24.kg. Митинг возле Бишкекского городского суда

На акцию протеста вышли примерно 60 человек. Они скандируют: «Свободу Сариеву!», «Правда за Сариевым!».

Позже стало известно, что сегодня суд не рассмотрит апелляцию, заседание перенесено на 12 октября.

Обвиняемыми по делу «Кумтора» проходили бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов, последнему уже вынесен вердикт — он приговорен к штрафу. Еще один фигурант дела экс-премьер-министр Омурбек Бабанов отпущен из-под стражи. Изменена мера пресечения Таланту Узакбаеву и Алмазбеку Баатырбекову.

Под стражей содержатся бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Задержаны экс-премьеры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. Сторонники считают аресты политически мотивированными.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора». Руководство канадской компании «Центерра» и менеджмент ЗАО «Кумтор Голд Компани» объявлены в розыск.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209707/
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