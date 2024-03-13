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Экономика

Предприниматели Кыргызстана и Узбекистана договорились о сотрудничестве

Прошло третье заседание Кыргызско-Узбекского делового совета, на котором собрались более ста представителей бизнес-сообщества. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате.

Кыргызскую делегацию возглавил президент ТПП КР Темир Сариев. Основными вопросами повестки дня стали развитие совместного предпринимательства в рамках инвестирования из Узбекско-Кыргызского фонда развития. Председатель правления фонда Азиз Аалиев выступил с презентацией о деятельности и возможностях организации.

Обсуждался вопрос открытия зеленого коридора для скоропортящейся продукции, общей лаборатории, санитарной инспекции, дополнительных пунктов пропуска и увеличение перевозок по железной дороге.

Как отметил глава ТПП КР Темир Сариев, президенты Кыргызстана и Узбекистана заложили прочный фундамент для взаимного сотрудничества двух стран.

«Сейчас товарооборот между государствами составил около $1 миллиарда. Главами государств поручено создать благоприятные условия для бизнеса, открыть зеленые коридоры. Эти вопросы постепенно решаются в лучшую сторону», — отметил Темир Сариев.

По итогам Делового совета достигнута договоренность о взаимном производстве пищевой продукции между компаниями «Алайку Органикс» от Кыргызстана и компанией «Молочный дом» от Узбекистана. Состоялись также B2B-встречи предпринимателей, где подписаны контракты и достигнут ряд договоренностей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288897/
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