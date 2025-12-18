09:51
Экономика

Кыргызстан входит в топ-5 быстрорастущих экономик мира — Темир Сариев

Кыргызстан входит в топ-5 быстрорастущих экономик мира. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты Темир Сариев, выступая на круглом столе, где обсуждались проблемы и перспективы строительной отрасли страны.

По его словам, рост ВВП в строительной отрасли на сегодня составляет 127 процентов. В республике идет активная работа по возрождению национальной экономики.

«За последние четыре года темп роста экономики позволяет говорить о том, что мы находимся на хорошей траектории. По итогам 11 месяцев рост ВВП составил 10,2 процента. Это самый высокий показатель темпа роста», — добавил Темир Сариев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355025/
