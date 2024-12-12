Глава Торгово-промышленной палаты призывает бизнесменов легализовать свои доходы

Глава Торгово-промышленной палаты призывает бизнесменов Кыргызстана легализовать свои доходы. Темир Сариев сделал обращение к предпринимателям.

Он напомнил, что в июне 2023 года вступил в силу Закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц». Срок добровольного декларирования активов заканчивается 31 декабря 2024-го.

По словам главы ТПП, государство взяло курс на реальные изменения с целью повышения прозрачности экономики, защиты экономических и социальных прав граждан и повышения привлекательности КР для внутренних и иностранных инвесторов.

Легализация активов граждан — механизм, который имеет много плюсов, но, как и любой процесс, может иметь определенные минусы, если некоторые условия при его осуществлении не будут соблюдены.

«Очевидным плюсом легализации активов является снижение уровня теневой экономики. По данным Министерства экономики и коммерции, в 2023 году уровень теневой экономики составлял около 20 процентов от ВВП. Как показывает международная практика, легализация активов и доходов помогает сократить масштабы теневого сектора, что улучшает прозрачность экономики, стимулирует конкуренцию в частном секторе и привлекает в страну новые инвестиции», — отметил Темир Сариев.

Другим очевидным плюсом можно назвать увеличение налоговых поступлений. Легализация активов способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет, а это, в свою очередь, позволяет государству финансировать важные социальные программы и инфраструктурные проекты, улучшая качество жизни граждан. Кстати, реальные результаты увеличения налоговых поступлений видны уже сейчас — строятся новые больницы, школы, улучшается инфраструктура городов и сел.

Также плюсы — привлечение иностранных инвестиций, защита прав работников, повышение доверия граждан к государству, добавил глава ТПП КР.

Он также озвучил возможные минусы легализации доходов:

повышение налоговой нагрузки для некоторых категорий граждан и организаций;

сложности в адаптации бизнеса;

необходимость повышения государственного контроля.

«С 1 января 2025-го со стороны соответствующих проверяющих органов будет жесткий контроль. Поэтому есть целесообразность воспользоваться возможностью легализовать доходы. Граждане и компании, которые не воспользовались возможностью легализовать свои активы и доходы, могут быть в последующем поставлены в гораздо более невыгодные условия, когда легализовать доходы и активы все равно придется, но сделать это будет уже сложнее и с существенными затратами», — предостерег Темир Сариев.

В прошлом году принят Закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц», которым предусмотрена легализация движимого, недвижимого имущества, денег и прочих активов, находящихся в собственности на 1 января 2023-го.

Тем, кто укажет имущество в декларации, предоставляются гарантии сохранности активов и защиты от уголовного преследования. Отметим, за легализованные активы не требуется уплата налоговых и таможенных платежей, взносов по социальному страхованию и других обязательных платежей.

Цель закона — привлечение имущества и доходов физлиц в легальный экономический оборот, увеличение инвестиций в экономику, уменьшение теневой экономики, обеспечение гарантий сохранности активов и защита их владельцев от преследования со стороны государственных органов за нарушения до введения добровольного декларирования активов.