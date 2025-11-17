17:45
Происшествия

Дело Мамыркуловой: суд отклонил отводы и перенес заседание на 8 декабря

Фото из архива. Канышай Мамыркулова

На сегодняшнем заседании по делу о рассмотрения апелляции журналистки Канышай Мамыркуловой в бишкекском городском суде отклонили запрос защиты об отводе судьи и прокурора.  Об этом 24.kg сообщил адвокат Акынбек Ногоев.

По его словам, сторона защиты подала заявление об отводе председательствующего судьи Адылбека Эсенбаева в связи с тем, что на предыдущем судебном заседании он вынес частное определение в отношении адвоката Асель Мамыркуловой. По мнению защиты, решение было незаконным и необоснованным, а также противоречило постановлению Конституционного суда КР от 8 сентября 2025 года.

Суд отклонил заявление об отводе. После этого защита подала ходатайство о вызове дополнительных свидетелей, которое также оставили без удовлетворения.

Далее рассматривалось ходатайство, поданное защитой 24 октября, о проведении осмотра страниц Канышай Маркуловой в социальной сети Facebook. Гособвинитель возражал против этого, однако защита привела достаточно доводов, и суд удовлетворил ходатайство. Отмечается, что защита запросила об отводе прокурору, но суд оставил заявление без удовлетворения.

Заседание приостановили и перенесли на 8 декабря в 10.30.

Напомним, ранее Октябрьский суд приговорил Канышай Мамыркулову к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Ее признали виновной по статьям «Призывы к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР и приговорили к шести годам лишения свободы с применением пробационного надзора на четыре года. В этот период журналистке запрещено выходить из дома с 22.00 до 6.00 и публиковать посты в соцсетях.
