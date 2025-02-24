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Экономика

Глава Торгово-промышленной палаты тоже выступил за амнистию приватизации

Глава Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев тоже выступил за амнистию приватизации. Ранее аналогичную инициативу озвучил депутат Жогорку Кенеша Эльдар Абакиров.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина. Глава Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев

Президент ТПП КР предлагает объявить амнистию приватизированных ранее объектов. Об этом Темир Сариев рассказал на встрече представителей бизнеса с главой кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.

По его словам, возврат социальных объектов в собственность государства возможен, если приватизация была незаконной. Он считает, что большая часть сделок по продаже гособъектов частным лицам прошла законно и их владельцы являются добросовестными инвесторами.

Темир Сариев считает необходимым обратиться к президенту и руководству ГКНБ с просьбой принять политическое решение по этому вопросу.

«Амнистия позволит увеличить ВВП до 1,7 триллиона сомов и обеспечить 10–12 процентов роста», — сказал он.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Эльдар Абакиров разработал законопроект «Об амнистии в отношении некоторых объектов, приватизированных с 1991 по 2024 год».

По его словам, на данный момент в стране сложилась кризисная ситуация в сфере защиты частной собственности — судебные разбирательства по приватизированным объектам ведутся годами, создавая правовую неопределенность; владельцы не уверены в неприкосновенности своей собственности, так как не обладают полной информацией о приватизационных процессах 1990-2000 годов; в отдельных случаях представители государственных органов предпринимают незаконные попытки изъять частную собственность.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320834/
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