Глава Торгово-промышленной палаты тоже выступил за амнистию приватизации

Глава Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев тоже выступил за амнистию приватизации. Ранее аналогичную инициативу озвучил депутат Жогорку Кенеша Эльдар Абакиров.
Президент ТПП КР предлагает объявить амнистию приватизированных ранее объектов. Об этом Темир Сариев рассказал на встрече представителей бизнеса с главой кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.
По его словам, возврат социальных объектов в собственность государства возможен, если приватизация была незаконной. Он считает, что большая часть сделок по продаже гособъектов частным лицам прошла законно и их владельцы являются добросовестными инвесторами.
Темир Сариев считает необходимым обратиться к президенту и руководству ГКНБ с просьбой принять политическое решение по этому вопросу.
«Амнистия позволит увеличить ВВП до 1,7 триллиона сомов и обеспечить 10–12 процентов роста», — сказал он.
Напомним, депутат Жогорку Кенеша Эльдар Абакиров разработал законопроект «Об амнистии в отношении некоторых объектов, приватизированных с 1991 по 2024 год».
По его словам, на данный момент в стране сложилась кризисная ситуация в сфере защиты частной собственности — судебные разбирательства по приватизированным объектам ведутся годами, создавая правовую неопределенность; владельцы не уверены в неприкосновенности своей собственности, так как не обладают полной информацией о приватизационных процессах 1990-2000 годов; в отдельных случаях представители государственных органов предпринимают незаконные попытки изъять частную собственность.