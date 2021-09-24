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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

В Бишкеке около здания суда проходят два митинга

В Бишкеке у здания Первомайского районного суда проходят два митинга.

Здесь собрались около 100 сторонников депутата парламента Асылбека Жээнбекова и экс-премьер-министра Темира Сариева. Участники акций протеста требуют освобождения бывшего чиновника и действующего депутата. Обоих должны привезти на продление меры пресечения. 

Обвиняемыми по делу «Кумтора» проходили бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов, последнему уже вынесен вердикт — он приговорен к штрафу. Еще один фигурант дела экс-премьер-министр Омурбек Бабанов отпущен из-под стражи. Изменена мера пресечения Таланту Узакбаеву и Алмазбеку Баатырбекову.

Под стражей содержатся бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Задержаны экс-премьеры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. Сторонники считают аресты политически мотивированными.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора». Руководство канадской компании «Центерра» и менеджмент ЗАО «Кумтор Голд Компани» объявлены в розыск.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208192/
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