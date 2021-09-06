В Минобороны объяснили, почему их военные не участвовали в конфликте в Баткене

Вооруженные силы Таджикистана не были задействованы в вооруженном конфликте в Баткенской области весной этого года. Об этом на заседании комитета парламента по международным делам, безопасности и обороне заявил заместитель министра обороны Нурлан Кирешеев.

По его словам, Вооруженные силы Министерства обороны не вмешиваются в приграничные конфликты.

«Таджикистан не применял Вооруженные силы обороны. С нашей стороны тоже были задействованы только силы ГПС КР ГКНБ», — сказал он.

Нурлан Кирешеев отметил, что Пограничная служба Таджикистана входит в состав не Вооруженных сил Министерства обороны, а в ГКНБ, как и в Кыргызстане.

Напомним, конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.