«Камбар-Ата» и ЦАРЭС. Минфин КР обсудил крупные проекты с главой АБР

Министр финансов Руслан Суйналиев провел встречу с президентом Азиатского банка развития Масато Кандой в Самарканде.

Переговоры состоялись в рамках 59-го ежегодного собрания АБР, которое проходит со 2 по 6 мая.

По словам главы банка, портфель совместных проектов на 2026-й включает крупные инициативы в энергетике, в том числе развитие Камбаратинской ГЭС.

Отдельно отмечена роль Кыргызстана как регионального хаба в рамках программы ЦАРЭС.

Масато Канда также сообщил, что в сентябре в Улан-Баторе пройдет министерская конференция к 25-летию ЦАРЭС, и выразил надежду на участие кыргызской стороны.