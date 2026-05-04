12:42
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Власть

«Камбар-Ата» и ЦАРЭС. Минфин КР обсудил крупные проекты с главой АБР

Министр финансов Руслан Суйналиев провел встречу с президентом Азиатского банка развития Масато Кандой в Самарканде.

Минфина
Фото Минфина

Переговоры состоялись в рамках 59-го ежегодного собрания АБР, которое проходит со 2 по 6 мая.
По словам главы банка, портфель совместных проектов на 2026-й включает крупные инициативы в энергетике, в том числе развитие Камбаратинской ГЭС.

Отдельно отмечена роль Кыргызстана как регионального хаба в рамках программы ЦАРЭС.

Масато Канда также сообщил, что в сентябре в Улан-Баторе пройдет министерская конференция к 25-летию ЦАРЭС, и выразил надежду на участие кыргызской стороны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/372818/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
АБР выпускает первые облигации для ликвидации последствий ЧС в Кыргызстане
Соглашение с АБР о поддержке в чрезвычайных ситуациях ратифицировал президент КР
Адылбек Касымалиев рассказал главе АБР о достижениях Кыргызстана
Чжэн Ву: КР нужно развивать частный сектор как ключевой драйвер экономики
АБР выделит на поддержку экономики КР по $150-200 миллионов в ближайшие три года
АБР прогнозирует рост экономики Кыргызстана на уровне 8,9 процента в 2026 году
Комитет ЖК одобрил соглашение с АБР на поддержку КР в чрезвычайных ситуациях
АБР выделит грант в $28,2 миллиона на поддержку КР в чрезвычайных ситуациях
Вакансия. Постоянному представительству АБР в КР требуется помощник по логистике
В Минпросвещения КР обсудили реформу образования с представителями АБР
Популярные новости
Судьба активов Камчи Кольбаева: что ответили депутатам Жогорку Кенеша Судьба активов Камчи Кольбаева: что ответили депутатам Жогорку Кенеша
Жесткий разговор с&nbsp;депутатом Гулей Кожокуловой о&nbsp;системе, Бишкеке и&nbsp;будущем&nbsp;КР Жесткий разговор с депутатом Гулей Кожокуловой о системе, Бишкеке и будущем КР
Депутат ЖК&nbsp;обвинил Минпросвещения в&nbsp;обмане по&nbsp;вопросу школьной формы Депутат ЖК обвинил Минпросвещения в обмане по вопросу школьной формы
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;27&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; 1&nbsp;мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 27 апреля — 1 мая
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
4 мая, понедельник
12:41
Трубы не выдержали проверку: в Бишкеке выявили прорывы на теплосетях Трубы не выдержали проверку: в Бишкеке выявили прорывы...
12:32
Глава кабмина требует изменений: в Минздраве обсудили качество лечения
12:00
Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
11:58
«Камбар-Ата» и ЦАРЭС. Минфин КР обсудил крупные проекты с главой АБР
11:50
В России в 2025 году число осужденных по делам о госизмене превысило 200 человек