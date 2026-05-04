В России в 2025 году число осужденных по делам о госизмене превысило 200 человек

В 2025 году число осужденных по делам о государственной измене в России превысило 200 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Уточняется, что по статье «Госизмена» УК РФ осуждено 219 человек. Еще 14 человек осудили за шпионаж, 29 — за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией, направленное против безопасности России.

Все фигуранты были приговорены к лишению свободы, два человека осуждены на пожизненное заключение. Большинство осужденных за госизмену (156 человек) суды приговорили к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет, такое же наказание чаще всего назначали осужденным за шпионаж иностранцам. По делам о конфиденциальном сотрудничестве с иностранными государствами и организациями наказание составило от двух до восьми лет заключения.

Среди осужденных по обвинению в госизмене — 12 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, пять чиновников и 12 военнослужащих.

В 2024 году за госизмену осудили 145 человек, 21 — осудили за сотрудничество, направленное против безопасности России, 23 — за шпионаж.