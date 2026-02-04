На КПП «Ак-Жол» милиция организовала горячее питание для дальнобойщиков

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол» сегодня наблюдается значительное скопление тяжелогрузного транспорта. По данным Чуйского ГУВД, в очереди на оформление документов стояли более 300 фур.

Сотрудники милиции совместно с работниками дорожно-патрульной службы организовали для водителей горячее питание. В ведомстве пояснили, что акция направлена на поддержку дальнобойщиков, которые вынуждены ожидать пропускных процедур длительное время.

Напомним, водители сообщали о длительных задержках и нехватке условий для отдыха. Милиция отмечает, что такие меры помогают снижать стресс, поддерживать порядок на пункте пропуска и предотвращать возможные конфликтные ситуации.

Сотрудники также напомнили водителям о необходимости соблюдать правила безопасности во время вынужденного простаивания.

По словам заместителя председателя Ассоциации международных грузоперевозчиков КР Игоря Голубева, Пограничной службой Казахстана и Комитетом государственных доходов РК усилен досмотр, что, в свою очередь, и приводит к скоплению фур на границе.