Пограничники Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана провели встречу

15 февраля состоялась трехсторонняя рабочая встреча пограничных представителей Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Отмечается, что встреча организована в целях укрепления мер доверия, обеспечения стабильной оперативной обстановки и поддержания режима государственной границы.
Мероприятие прошло в районе стыка государственных границ трех государств, у стелы «Дружба».
«В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы приграничного взаимодействия, совершенствования механизмов прямой связи между пограничными представительствами, а также координации действий по предупреждению инцидентов на линии государственной границы», — подчеркнули в ГПС.
Уточняется, что особое внимание уделено порядку взаимодействия при инженерных, хозяйственных и весенних полевых работах в приграничной полосе, а также алгоритму оперативного реагирования и урегулирования возможных спорных ситуаций.
Также стороны обсудили вопросы благоустройства прилегающей территории в районе стелы «Дружба», включая обустройство подъездных путей и озеленение.