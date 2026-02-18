17:27
Пограничники Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана провели встречу

15 февраля состоялась трехсторонняя рабочая встреча пограничных представителей Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что встреча организована в целях укрепления мер доверия, обеспечения стабильной оперативной обстановки и поддержания режима государственной границы.

Мероприятие прошло в районе стыка государственных границ трех государств, у стелы «Дружба».

ГПС
Фото ГПС. Стела «Дружба» на стыке границ трех государств

«В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы приграничного взаимодействия, совершенствования механизмов прямой связи между пограничными представительствами, а также координации действий по предупреждению инцидентов на линии государственной границы», — подчеркнули в ГПС.

Уточняется, что особое внимание уделено порядку взаимодействия при инженерных, хозяйственных и весенних полевых работах в приграничной полосе, а также алгоритму оперативного реагирования и урегулирования возможных спорных ситуаций.

Также стороны обсудили вопросы благоустройства прилегающей территории в районе стелы «Дружба», включая обустройство подъездных путей и озеленение. 
