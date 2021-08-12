Дело «Кумтора». В ГКНБ рассказали, зачем Сооронбая Жээнбекова вызвали на допрос

Экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков находится на допросе в ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Уточняется, что по делу «Кумтора» межведомственной следственной группой начата активная фаза расследования событий, связанных с заключением в 2017 году стратегического соглашения по проекту.

«По событиям, имеющим значение для уголовного дела, 12 августа был допрошен в качестве свидетеля экс-президент Сооронбай Жээнбеков, который в 2017-м занимал должность премьер-министра страны», — сказали в ГКНБ.

В ведомстве отмечают, что с Сооронбаем Жээнбековым продолжаются следственные действия.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.