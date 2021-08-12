20:46
USD 84.80
EUR 99.33
RUB 1.15
Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». В ГКНБ рассказали, зачем Сооронбая Жээнбекова вызвали на допрос

Экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков находится на допросе в ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Читайте по теме
Дело «Кумтора». Сооронбай Жээнбеков вызван на допрос в ГКНБ

Уточняется, что по делу «Кумтора» межведомственной следственной группой начата активная фаза расследования событий, связанных с заключением в 2017 году стратегического соглашения по проекту.

«По событиям, имеющим значение для уголовного дела, 12 августа был допрошен в качестве свидетеля экс-президент Сооронбай Жээнбеков, который в 2017-м занимал должность премьер-министра страны», — сказали в ГКНБ.

В ведомстве отмечают, что с Сооронбаем Жээнбековым продолжаются следственные действия.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова. Они пошли на сотрудничество со следствием. Омурбек Бабанов тоже освобожден. Более того, суд разрешил ему покинуть страну для лечения за границей. Бывший президент Аскар Акаев согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора». 11 августа ГКНБ сообщил о промежуточных итогах расследования дела по «Кумтору».
Ссылка: https://24.kg/vlast/203868/
просмотров: 1273
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Сооронбай Жээнбеков вышел с допроса в ГКНБ
Дело «Кумтора». Сооронбай Жээнбеков вызван на допрос в ГКНБ
Дело «Кумтора». Адвокат сообщил о нарушениях при задержании Темира Сариева
Дело «Кумтора». Защита обжаловала арест экс-премьера Темира Сариева
Centerra Gold оценила потерю контроля над рудником «Кумтор» в $926,4 миллиона
Предварительные итоги расследования по делу «Кумтора» обнадеживают эксперта
Дело «Кумтора». Президента просят содействовать освобождению Темира Сариева
Дело «Кумтора». Вывод авторитетного The Wall Street Journal — рудник захвачен
Дело «Кумтора». Бишкекский городской суд оставил Данияра Нарымбаева под арестом
Дело «Кумтора». В ГКНБ отчитались о предварительных итогах расследования
Популярные новости
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Бывший президент Аскар Акаев покинул Бишкек и&nbsp;улетел в&nbsp;Москву Дело «Кумтора». Бывший президент Аскар Акаев покинул Бишкек и улетел в Москву
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов выехал из&nbsp;страны Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов выехал из страны
Аскар Акаев наконец попросил прощения у&nbsp;кыргызстанцев, но&nbsp;только за&nbsp;&laquo;Кумтор&raquo; Аскар Акаев наконец попросил прощения у кыргызстанцев, но только за «Кумтор»
В&nbsp;Кыргызстане новый учебный год начнется с&nbsp;15&nbsp;сентября В Кыргызстане новый учебный год начнется с 15 сентября
Бизнес
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
Депозитная акция &laquo;Керемет Банка&raquo; продолжается! Поздравляем первых победителей! Депозитная акция «Керемет Банка» продолжается! Поздравляем первых победителей!
Оплачивай услуги &laquo;Банка Компаньон&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплачивай услуги «Банка Компаньон» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии! Услуги «Айыл Банка» в мобильном приложении MegaPay без комиссии!
12 августа, четверг
20:44
Дело «Кумтора». Сооронбай Жээнбеков вышел с допроса в ГКНБ Дело «Кумтора». Сооронбай Жээнбеков вышел с допроса в Г...
20:42
Переход убрали. Мэрия Бишкека рассказала о стершейся разметке на площади Ала-Тоо
20:21
На Иссык-Куле пройдет Кубок Кыргызстана по пляжному футболу
20:02
Дело «Кумтора». В ГКНБ рассказали, зачем Сооронбая Жээнбекова вызвали на допрос
20:00
В чемпионате Кыргызстана по футболу играют «Илбирс» и «Нефтчи». Прямой эфир