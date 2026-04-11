Камчыбек Ташиев вновь побывал на допросе в МВД

Бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев снова был вызван на допрос в следственное управление МВД. Об этом 24.kg сообщили источники в силовых структурах.

По их данным, допрос состоялся накануне. В каком процессуальном статусе проходит Камчыбек Ташиев, на данный момент не уточняется.

Собеседники отмечают, что это не первый его визит в следственные органы. В прошлый раз бывший председатель спецслужб был допрошен в качестве свидетеля, тогда допрос продолжался около пяти часов.

Читайте по теме МВД: Бывший депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев задержан за коррупцию

Напомним, на прошлой неделе арестован брат экс-главы ГКНБ в рамках уголовного дела, связанного с деятельностью «Кыргызнефтегаза».

Официальные комментарии от силовых структур пока не поступали.