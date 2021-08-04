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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Депутат Дастан Бекешев вышел с допроса. Дал подписку о неразглашении

Депутат Дастан Бекешев вышел из Военной прокуратуры, куда его вызвали на допрос. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, речь шла о принятии Водного кодекса. Детали парламентарий рассказать не может, потому что дал подписку о неразглашении.

«Все было корректно и предельно четко. Но, мне кажется, высасыванием из пальца. Однако эти поправки в Водный кодекс очень вредные и отрицательно сказываются на нашей стране», — отметил Дастан Бекешев.

Ранее в прокуратуре допросили бывшего нардепа Эльвиру Сурабалдиеву и действующего парламентария Наталью Никитенко.

Изменения в Водный кодекс предполагали исключение ледников Давыдов и Лысый из запрета для деятельности горнодобывающей промышленности, которая может повлиять на их состояние.

Напомним, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он полетит лечиться за рубеж.

В столицу прибыл бывший президент Аскар Акаев, который также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора». 3 августа задержан экс-премьер-министр Темир Сариев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203116/
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