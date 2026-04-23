В КР предлагают внедрить норму самозапрета на регистрацию недвижимого имущества

На рассмотрение Жогорку Кенеша поступил законопроект «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Инициатором выступил Дастан Бекешев.

По данным депутата, документ разработан по просьбе избирателей пожилого возраста, пострадавших от мошенничества, связанного с отчуждением недвижимого имущества и направлен на защиту граждан от участившихся мошеннических действий, связанных с недвижимым имуществом.

По данным Дастана Бекешева, на практике имеют место случаи, когда мошенники путем психологического воздействия, злоупотребления доверием, обмана, введения в заблуждение и иных способов манипулирования склоняют граждан, особенно лиц пожилого возраста, к продаже жилья, переоформлению недвижимого имущества, наложению обременений либо совершению иных действий, влекущих утрату права на недвижимость или существенное ущемление имущественных интересов.

«Особую тревогу вызывают случаи, когда потерпевшими становятся одинокие пожилые граждане, которые в силу возраста, состояния здоровья, доверчивости, эмоционального состояния либо недостаточной правовой осведомленности оказываются наиболее уязвимыми перед такими противоправными действиями.

Обращения граждан показывают, что существующих механизмов защиты во многих случаях недостаточно для того, чтобы своевременно предотвратить утрату жилья и иных объектов недвижимости. После совершения сделки или подачи документов на регистрацию восстановление нарушенных прав требует длительных судебных разбирательств, значительных расходов, а в ряде случаев фактически не приводит к полному восстановлению положения потерпевшего», — отмечается в документе.

В этой связи законопроектом предлагается внедрить механизм самозапрета на совершение регистрационных действий с недвижимым имуществом.

Суть предлагаемого регулирования состоит в том, что физическое лицо — правообладатель вправе по собственному волеизъявлению бесплатно установить в отношении принадлежащего ему объекта недвижимости либо доли в нем самозапрет на совершение регистрационных действий.

После внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество наличие такого самозапрета будет являться основанием для отказа в государственной регистрации перехода, обременения (ограничения) или прекращения права, если иное не предусмотрено законом.

Предлагаемый механизм носит выраженный превентивный характер. Его назначение состоит не в последующем оспаривании уже совершенных действий, а в недопущении самой возможности быстрой реализации мошеннической схемы. Если гражданин заранее установил самозапрет, это создает дополнительный защитный барьер, который не позволяет оперативно переоформить недвижимость, пока не будет соблюден предусмотренный законом порядок снятия такого самозапрета.

Таким образом, у правообладателя появляется дополнительное время для осмысления своих действий, консультации с родственниками, адвокатом либо иными доверенными лицами, а также для выявления возможного мошеннического воздействия.

Особое значение законопроект имеет именно для защиты жилья как наиболее социально значимого имущества. Для большинства граждан недвижимость, прежде всего жилой дом, квартира либо доля в них, является основным и зачастую единственным ценным активом.

Утрата жилья в результате мошеннических действий влечет не только имущественный ущерб, но и крайне тяжелые социальные последствия: ухудшение условий жизни, потерю чувства безопасности, ухудшение состояния здоровья, стресс, конфликты в семье, необходимость длительного восстановления нарушенных прав. В отношении пожилых граждан такие последствия могут носить особенно болезненный и необратимый характер.

Законопроект направлен на повышение уровня защищенности граждан от мошенничества в сфере недвижимости путем введения понятного, добровольного и доступного правового инструмента.

«Гражданин сам решает, нужен ли ему такой дополнительный уровень защиты. То есть предлагаемый механизм не ограничивает право собственности принудительно, а, напротив, предоставляет правообладателю дополнительную возможность самостоятельно защитить свою собственность.

Положительное значение законопроекта заключается также в том, что он снижает вероятность совершения регистрационных действий в условиях спешки, давления или введения в заблуждение. Нередко мошеннические действия строятся именно на срочности: человека убеждают немедленно подписать документы, подать заявление, оформить сделку либо обременение, не оставляя времени на размышление.

При наличии самозапрета такая схема становится значительно сложнее, поскольку для совершения соответствующих регистрационных действий потребуется предварительное снятие запрета, а само снятие, согласно законопроекту, вступает в силу только по истечении двадцати четырех часов с момента внесения записи в реестр. Это существенно повышает уровень защиты гражданина от импульсивных, навязанных или продиктованных страхом решений», — считает он.

Дополнительной гарантией, предусмотренной законопроектом, является обязанность уполномоченного государственного органа направлять правообладателю уведомления об установлении самозапрета, о подаче заявления о его снятии, о снятии самозапрета, а также о поступлении заявления о государственной регистрации в отношении объекта недвижимого имущества либо доли в нем, в отношении которых установлен самозапрет.

Такая система уведомлений позволит гражданину своевременно узнать о попытках совершения действий с его недвижимостью и при необходимости незамедлительно принять меры по защите своих прав.

Следует отметить, что законопроект при этом сохраняет разумный баланс между защитой правообладателя и стабильностью гражданского оборота. Самозапрет не препятствует государственной регистрации на основании вступившего в законную силу судебного акта, на основании исполнительного документа в случаях, предусмотренных законодательством КР, при переходе права в порядке наследования, при внесении исправлений технических ошибок, а также в иных случаях. Это позволяет избежать необоснованного блокирования юридически необходимых регистрационных действий и одновременно сохранить основное защитное назначение вводимого механизма.

Принятие законопроекта будет способствовать:

— снижению количества мошеннических действий в сфере недвижимости;

— усилению гарантий защиты права собственности граждан;

— снижению количества случаев утраты жилья и иных объектов недвижимости в результате мошенничества;

— повышению правовой защищенности пожилых граждан и иных уязвимых категорий населения;

— уменьшению числа судебных споров, связанных с оспариванием сделок и восстановлением нарушенных прав;

— повышению доверия граждан к государственной системе регистрации прав на недвижимое имущество;

— развитию профилактических, а не только восстановительных механизмов защиты права собственности.