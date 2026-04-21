Власть

В КР повышают ответственность дипсотрудников в зарубежных командировках

В Кыргызстане повышают ответственность дипсотрудников, которые едут в зарубежные командировки. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша заявил замминистра иностранных дел Алмаз Имангазиев.

По его словам, соответствующие изменения вносятся в закон о дипломатической службе. Согласно им, за ряд правонарушений со стороны сотрудников диппредставительств КР усиливается материальная, административная и уголовная ответственность.

Однако депутат Дастан Бекешев отметил: в статье 27 закона написано, что за совершенные правонарушения сотрудникам может грозить даже уголовная ответственность.

«Но для наказания по правонарушениям есть Кодекс о правонарушениях. Нельзя юридически за правонарушения применять уголовную ответственность. Надо четко прописать: за правонарушения сотрудник будет отвечать по соответствующему кодексу, а за преступления — по Уголовному кодексу», — сказал он.

Замминистра согласился с поправками, отмеченными нардепом.

Дастан Бекешев также согласился с тем, что надо повышать ответственность сотрудников дипкорпуса.

«Ни для кого не секрет, что из ГКНБ поназначали сотрудников в МИД и Жогорку Кенеш, их уровень не соответствует такой работе. Их потом уже начинают считать в качестве дипсотрудников и направляют в другие государства на работу. Я считаю, что в иностранных государствах КР должны представлять только квалифицированные специалисты, которые знают язык страны пребывания. А то позорно, когда дипсотрудники едут, не зная даже языка. Ладно, когда послы не знают языка, это больше политическая должность, но другие дипсотрудники обязаны знать язык государства пребывания», — добавил он.

Депутат также призвал МИД при ротации кадров учитывать, что дети сотрудников МИД за границей учатся в детсадах, школах, вузах.

«Нередко выходит приказ, чтобы они возвращались на родину посередине учебного процесса, и их дети вынуждены бросать учебу. Надо проводить ротацию с учетом этого», — заключил он.
