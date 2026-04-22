Дастан Бекешев: 30 процентов штрафов за выброс мусора остаются неоплаченными

Тридцать процентов штрафов за несанкционированный выброс мусора остаются неоплаченными. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в Кодекс о правонарушениях».

По его словам, это говорит о не самой большой эффективности системы штрафов в отношении граждан.

«Поэтому в законопроекте я прописываю, что, кроме штрафов, должны быть общественные работы. Как показывает практика, по истечении года в отношении тех, кто не оплатил штраф, не принимаются никакие меры. А вот если будут введены общественные работы, то за их неисполнение грозит как минимум трое суток административного ареста», — отметил Дастан Бекешев.

На вопрос нардепов о том, к какой ответственности привлекут, к примеру, подростка, если он выкинул на улице мусор, инициатор ответил, что до 16 лет дети не привлекаются к ответственности, и их родители не отвечают за действия детей.

Депутаты спросили, есть ли в других странах такой опыт привлечения к общественным работам за несанкционированный выброс мусора. Дастан Бекешев ответил положительно.

«Мы изучили мировой опыт. К примеру, в Сингапуре и в других государствах есть такая практика, и она показывает эффективность», — добавил он.