Дастан Бекешев назвал пересмотр приватизации «рейдерством на госуровне»

Депутат Дастан Бекешев хочет выступить против пересмотра приватизации государственного имущества и предложить закрепить это на законодательном уровне. Об этом он сообщил у себя в социальных сетях.

По его словам, сегодня в Жогорку Кенеше планируется рассмотреть поправки в закон о приватизации, которые ранее уже обсуждались на профильном комитете.

Дастан Бекешев отметил, что намерен внести предложение, исключающее возможность пересмотра сделок после передачи имущества в частные руки.

«После того как государство продало имущество частному лицу нельзя возвращаться назад. Это же хитрая вещь: вы продали товар, а потом решили возбудить дело и вернуть его. Сейчас государство по сути так и поступает, продало что-то, а через время «проснулось» и давай наказывать за то, что само же неправильно продало, и возвращать это имущество», — заявил он.

Депутат резко раскритиковал подобную практику, назвав ее «рейдерством на государственном уровне».

При этом он подчеркнул, что ответственность должна нести не сторона сделки, а чиновники, допустившие нарушения.

«Должны наказываться те чиновники, которые в сговоре и за бесценок что-то продали. У них и их родственников должна изыматься вся собственность», — добавил депутат.