Власть

Депутат Дастан Бекешев заявил о росте цен на госуслуги до 34 процентов

На комитете Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции депутат Дастан Бекешев заявил о росте стоимости государственных услуг на 34 процента.

В ходе обсуждения он отметил, что повышение цен затронуло, в частности, изготовление паспортов и выдачу справок. По его словам, центры обслуживания населения все больше приобретают признаки коммерческих организаций.

Он подчеркнул, что государственные услуги должны предоставляться по себестоимости в соответствии с законодательством, а не по принципу самофинансирования.

«Наше правительство значительно повысило стоимость паспортов и справок. Рост цен на государственные услуги до 34 процентов. При этом в законе указано, что услуги должны оказываться по себестоимости. Почему антимонопольный орган не реагирует?» — сказал депутат.

Дастан Бекешев также отметил, что речь идет о базовых и повседневно необходимых документах, а отсутствие должного контроля за ценообразованием может привести к дальнейшему росту тарифов и недовольству граждан.
Материалы по теме
Акыйкатчи обяжут отчитываться не только перед ЖК, но и профильными госорганами
В КР предлагают внедрить норму самозапрета на регистрацию недвижимого имущества
Дастан Бекешев: 30 процентов штрафов за выброс мусора остаются неоплаченными
Депутат просит кабмин провести реформирование образовательного контента
В парламенте предлагают заслушать мэрию Бишкека по городским проблемам
В КР повышают ответственность дипсотрудников в зарубежных командировках
Кабмин вынес на обсуждение изменения в реестр госуслуг
В ЖК одобрили ряд законопроектов о ратификации международных соглашений
В ЖК предлагают штрафовать глав ТСЖ за отказ от дачи отчетов
Дастан Бекешев о системе и страхе: Сегодня сажают одних, завтра — других
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
Прослушка, доступ к&nbsp;данным и&nbsp;контроль сетей. В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли законопроект Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
На&nbsp;1&nbsp;апреля объем воды в&nbsp;Токтогульском водохранилище составил 7&nbsp;миллиардов кубов На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубов
Британские депутаты требуют санкций против чиновников Кыргызстана Британские депутаты требуют санкций против чиновников Кыргызстана
Бизнес
Кирпич и&nbsp;газоблок в&nbsp;Бишкеке: как выбрать материал для строительства Кирпич и газоблок в Бишкеке: как выбрать материал для строительства
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Душанбе выросли на&nbsp;8&ndash;9 процентов с&nbsp;начала марта Цены на топливо в Душанбе выросли на 8–9 процентов с начала марта
Спор вокруг тарифов. Распредкомпании обвинили Минэнерго в&nbsp;непрозрачности Спор вокруг тарифов. Распредкомпании обвинили Минэнерго в непрозрачности
Двадцать лет вместе: MEGA делится праздником с&nbsp;абонентами Двадцать лет вместе: MEGA делится праздником с абонентами
