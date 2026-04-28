Депутат Дастан Бекешев заявил о росте цен на госуслуги до 34 процентов

На комитете Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции депутат Дастан Бекешев заявил о росте стоимости государственных услуг на 34 процента.

В ходе обсуждения он отметил, что повышение цен затронуло, в частности, изготовление паспортов и выдачу справок. По его словам, центры обслуживания населения все больше приобретают признаки коммерческих организаций.

Он подчеркнул, что государственные услуги должны предоставляться по себестоимости в соответствии с законодательством, а не по принципу самофинансирования.

«Наше правительство значительно повысило стоимость паспортов и справок. Рост цен на государственные услуги до 34 процентов. При этом в законе указано, что услуги должны оказываться по себестоимости. Почему антимонопольный орган не реагирует?» — сказал депутат.

Дастан Бекешев также отметил, что речь идет о базовых и повседневно необходимых документах, а отсутствие должного контроля за ценообразованием может привести к дальнейшему росту тарифов и недовольству граждан.