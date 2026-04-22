В парламенте предлагают заслушать мэрию Бишкека по городским проблемам. С таким предложением выступил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, депутаты постоянно встречаются с населением по ряду проблем в городе.

«Недавно у меня были встречи с горожанами, которые поднимали вопрос о шлагбаумах. Как вы знаете, во многих жилых дворах устанавливают шлагбаумы, чтобы избежать хаотичных парковок. Мэрия запрещает устанавливать их, но людей тоже можно понять, так как люди дерутся за места на парковках, отсюда и бардак. Думаю, мэрии надо пересмотреть свою позицию и в некоторых местах разрешить устанавливать такие шлагбаумы», — отметил Дастан Бекешев.

Он добавил, что парламент должен заслушать мэрию Бишкека, так как по городу очень много проблем.

«Я понимаю, что мы не горкенеш. Но от Бишкека были избраны 12 депутатов и проблемы касаются всех нас. Есть масса вопросов по оформлению придомовых участков, по мусору, по пыли, озеленению», — отметил Дастан Бекешев.

Спикер парламента Марлен Маматалиев отметил, что Жогорку Кенешем было принято постановление по пробкам в городе.

«В рамках этого мы можем заслушать мэрию и по другим вопросам», — добавил он.