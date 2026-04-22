Власть

Депутат просит кабмин провести реформирование образовательного контента

Депутат просит кабмин провести реформирование образовательного контента. Об этом Дастан Бекешев заявил на заседании ЖК.

По его словам, образовательный контент в школах страны необходимо пересмотреть, так как он усложнен.

«Раньше мы начинали изучать таблицу умножения с 3-4-го класса, а сейчас детей заставляют учить ее со 2-го класса. Дети просто не готовы к этому, и это в последующем сказывается на их успеваемости. Им сложно «переваривать» сложную школьную программу. При этом сами учебники очень тяжелые и дети вынуждены таскать их каждый день. Это негативно сказывается на их здоровье, возникает сколиоз», — добавил Дастан Бекешев.

Он отметил, что санитарные условия в школах оставляют желать лучшего.

«Сколько можно об этом говорить, давайте уже наведем порядок в школах по гигиене и создадим условия для обучения детей. Кроме того, я поднимал ранее вопрос о том, чтобы снизить требования к школьной форме. Даже была создана рабочая группа при Минпросвещения, однако дело не продвигается. Многие родители и школьники жалуются, что форма неудобная и носить ее тяжело как зимой, так и летом. Почему бы не разрешить детям ходить в более удобной форме — футболках, джинсах. Я прошу рассмотреть эти вопросы», — добавил Дастан Бекешев.
