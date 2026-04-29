Власть

Депутат предлагает выдавать льготные кредиты на образование под 3 процента

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выступил с инициативой внедрить государственное субсидирование образовательных кредитов. По его словам, на фоне постоянного роста стоимости контрактного обучения в вузах, механизмы поддержки молодежи требуют изменений.

Парламентарий провел параллель с действующими программами поддержки сельского хозяйства. Он отметил, что государство находит ресурсы для субсидирования аграрного сектора, выдавая кредиты под 3 процента годовых на растениеводство и животноводство.

Дастан Бекешев
Депутат предложил кабмину заложить в бюджет 2027 года средства на льготное кредитование студентов под те же 3 процента. По его мнению, такая поддержка должна в первую очередь касаться востребованных и актуальных для страны направлений. В их числе — программирование, IT-технологии, искусственный интеллект, медицина и педагогика.

Дастан Бекешев резко раскритиковал размер государственных стипендий. Он напомнил, что сегодня студенты получают всего около 800 сомов в месяц. Депутат назвал эту сумму «ничем» и призвал власти обратить внимание на то, что на такие деньги учащимся невозможно обеспечить даже минимальные потребности.
Материалы по теме
Депутат ЖК предложил пересмотреть систему контроля в строительной отрасли
Депутат Дастан Бекешев заявил о росте цен на госуслуги до 34 процентов
В КР предлагают внедрить норму самозапрета на регистрацию недвижимого имущества
Дастан Бекешев: 30 процентов штрафов за выброс мусора остаются неоплаченными
Депутат просит кабмин провести реформирование образовательного контента
В парламенте предлагают заслушать мэрию Бишкека по городским проблемам
В КР повышают ответственность дипсотрудников в зарубежных командировках
В ЖК предлагают штрафовать глав ТСЖ за отказ от дачи отчетов
Дастан Бекешев о системе и страхе: Сегодня сажают одних, завтра — других
Парламент одобрил введение квот для лиц с инвалидностью в госорганах
Популярные новости
Прослушка, доступ к&nbsp;данным и&nbsp;контроль сетей. В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли законопроект Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
Никто не&nbsp;может вызвать главу суверенного государства&nbsp;&mdash; Жапаров о&nbsp;визите в&nbsp;Москву Никто не может вызвать главу суверенного государства — Жапаров о визите в Москву
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;20-24 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 апреля
Бизнес
Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в&nbsp;банк Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в банк
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30&nbsp;дней бесплатного доступа к&nbsp;онлайн-кинотеатрам и&nbsp;ТВ в&nbsp;честь 20-летия MEGA 30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
