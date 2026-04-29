Депутат предлагает выдавать льготные кредиты на образование под 3 процента

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выступил с инициативой внедрить государственное субсидирование образовательных кредитов. По его словам, на фоне постоянного роста стоимости контрактного обучения в вузах, механизмы поддержки молодежи требуют изменений.
Парламентарий провел параллель с действующими программами поддержки сельского хозяйства. Он отметил, что государство находит ресурсы для субсидирования аграрного сектора, выдавая кредиты под 3 процента годовых на растениеводство и животноводство.
Дастан Бекешев резко раскритиковал размер государственных стипендий. Он напомнил, что сегодня студенты получают всего около 800 сомов в месяц. Депутат назвал эту сумму «ничем» и призвал власти обратить внимание на то, что на такие деньги учащимся невозможно обеспечить даже минимальные потребности.